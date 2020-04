Agustina Agazzani le contestó a Cinthia Fernández: "No tengo nada contra ella"

Agustina Agazzani rompió el silencio y habló sobre el escándalo que involucra a su actual novio, Martín Baclini, y Cinthia Fernández.

"Con Cinthia no tengo nada. Yo aparecí después, no voy a discutir nada que no corresponde", dijo en diálogo con LAM. Mientras la diosa salía al aire, la panelista del programa envió mensajes a Mariana Brey en respuesta a su "archienemiga".

"No quiere quilombo pero tira dardos en Instagram, como el de ayer, porque tira mensajes que soy celosa, insegura", disparó la morocha en diálogo con su colega.

Luego, se refirió puntualmente al inicio de su romance con Baclini. "No somos novios todavía. No tenemos día. No podría ser la novia ya. Porque la relación atraviesa su etapa natural", dijo ante las preguntas incisivas de las "angelitas"

"Con Martín recibí un trato que no venía acostumbrada. No tenía ganas de conocer a nadie. Pensé que me estaba perdiendo de conocer a alguien que valga la pena", confesó Agustina y, sobre el primer beso, tiró: "Fue el de la calle, que mostraron ustedes. No voy hablar de si es fogoso o no. Desde que empezó la cuarentena no nos vimos".

A la charla también se sumó Martín Baclini, quien también se refirió al primer beso. "Se lo di robado después de un ensayo. No somos novios, es lo mismo. el respeto es como si fuera mi novia. La verdad que la extraño", disparó.

Luego, le contestó a Cinthia sobre la serie de audios que surgieron durante la última semana. "Yo no hablo, respondo a los embates de ella en los medios. Quiero que se sepa la verdad. Mi deseo es que cada cual haga su camino. No quiero que hablemos uno del otro", cerró.