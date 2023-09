Martín Cirio es, indudablemente, una de las tantas personalidades del espectáculo argentino que no se muerde la lengua. Es por eso que, recientemente, utilizó su canal de Twitch para arremeter duramente contra la actriz Candelaria Molfese y revelar detalles de su molestia.

Martín Cirio, conocido como "La Faraona"

La Faraona compartió su enojo hacia una figura que, aunque no mencionó por nombre, dio suficientes pistas para identificar que se refería a Candelaria Molfese."Por algún motivo me salta en mi feed todo el tiempo, le tengo que ver la cara, esa cara de repasador húmedo, de olor a humedad”, comenzó diciendo.

Al proporcionar indicios para que sus seguidores adivinaran a quién se refería, continuó: "Estuvo en un lugar en el que estuvo un tiempo viendo cómo funcionaba todo. Se fue de ese lugar para hacer exactamente lo mismo y le fue como el ort... ¡Una cosa bien tenés que hacer, que es chorear algo bien! Una cosa bien tenés que hacer, pendeja inútil, que es chorear una idea bien, una idea que no es tan difícil".

Candelaria Molfese

"Yo nunca tuve nada contra ella y pensé que ella nunca había tenido nada contra mí tampoco. Hasta me hizo una entrevista hace unos años, estaba todo bien, la mejor onda, no había ninguna animosidad de ningún lado", compartió Martín. Luego, señaló: "Estoy hablando del fracaso que arranca con 'L', esa cosa que ya no está más", refiriéndose al canal de streaming Loft.

La razón que motivó a Martín Cirio a explotar contra Candelaria Molfese

Posteriormente, explicó su disgusto: "Agarró un video mío, lo editó para que parezca que yo estoy diciendo algo que no estoy diciendo, y me quiso poner en contra a mi propia comunidad. Agarraron un video mío y lo editaron de forma que parecía que yo estaba siendo re transfóbico y lo ponen en el programa, me quieren poner en contra de mi propia comunidad".

Martín Cirio, después, al hablar sobre Candelaria Molfese, concluyó: "Esta mosquita muerta, que ahora la veo en entrevistas haciéndose la superada... me da una mala vibra, yo cada vez que la veo hablar haciéndose la superada, la analizada, me da una mala vibra".

SDM