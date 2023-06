Cande Molfese confirmó el cierre de Loft, su canal de stream: "Fue un montón"

Cande Molfese decidió hacer un stop en su proyecto de stream y decidió cerrar momentáneamente Loft, el canal que lideraba junto a Gastón Soffritti.

“Fue un montón para mí hacer todo esto. Hoy decidimos hacer una pausa y parar la pelota y pensar un poco”, expresó Cande Molfese en su cuenta de Instagram junto a una imagen del equipo completo del proyecto.

Cande Molfese confirmó el cierre de Loft, su canal de stream

La reflexión de Cande Molfese tras el cierre de Loft

Cande Molfese también confesó cómo lleva adelante esta decisión y de lo que generó en ella que este proyecto no funcionara. "No salió de la manera que yo esperaba. Dije hasta acá porque no estaba saliendo de la manera que esperaba y también hacerse cargo de eso y decir 'en muchas cosas me equivoqué'", confesó en una entrevista para Fisp Salud.

"No le voy a decir fracaso porque fracaso es no hacerlo. Hacernos cargo juntos de que esto no estaba funcionando y que realmente teníamos que bajar la persiana", asumió Cande Molfese.

AL.M