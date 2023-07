Jey Mammón anunció que irá a los Premios Martín Fierro, por lo que se generó una polémica entre quienes están a favor de que asista por la nominación de su programa y quienes no comparten su decisión por la aberrante denuncia de Lucas Benvenuto.

Como era de esperarse, la decisión que tomó Jey Mammón llegó a oídos de Lucas Benvenuto quien hizo su descargo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram: "No quiero que me des un abrazo, es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y escuches con atención sin que intenten marearte".

"Quiero y necesito que los derechos del niño en Argentina dejen de ser vulnerados. Los derechos del niño no se vulneran jamás, bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia", agregó el joven que denunció a Jey Mammón y sigue luchando por que se haga cumplir su pedido.

"Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron", sentenció Benvenuto dejando en evidencia que no está dispuesto a bajar los brazos y que irá hasta las últimas consecuencias.

Las palabras de Lucas Benvenuto.

El mensaje de Lucas Benvenuto para su niño interior

Como si eso fuera poco, tal como suele hacerlo, Lucas Benvenuto le habló al niño que fue y que tanto sufrió: "Sigo acá Lu, me convertí en el adulto que siempre necesitaste, no estás solo, no estamos solos".

Lucas Benvenuto a los 16 años.

Ángel de Brito mostró en "LAM" la imagen de cómo se veía Lucas Benvenuto cuando tenía 16 años y conoció a Jey Mammón. A simple vista se notaba si minoría de edad, lo que refuerza las opiniones de quienes están en contra de lo sucedido.