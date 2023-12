Valentino López fue a los Martín Fierro de la Moda en reemplazo de Wanda Nara

Wanda Nara fue una de las nominadas por APTRA en los Martin Fierro de la Moda. La empresaria no asistirá debido a su participación en el Bailando de Italia, pero en su lugar se hará presente su hijo mayor, Valentino López.

Valentino López estuvo en reemplazo de Wanda Nara en los Martin Fierro de la Moda

Quien compartió la foto de su preparación, fue Zaira Nara, que lo dejó en sus historia de Instagram. "Mi ahijadito", escribió la modelo en su posteo.

VALENTINO LÓPEZ. FOTO:CARAS

Valentino López

El adolescente que juega en River, se vistió de traje y corbata negro con zapatos. El look de Valentino no terminó ahí, el peinado particular le dio un detalle exclusivo, trenzas franciscanas en toda la cabeza.

VALENTINO LÓPEZ JUNTO A ZAIRA NARA. FOTO:CARAS

Wanda Nara dejo un video agradeciendo a APTRA por la nominación y su reconocimiento y además agregó que ella no podía estar presente pero que si llegaba a ganar, lo iba a recibir alguien muy especial por ella, es decir, su hijo Valentino López.

J.M