Sigue la polémica en Martín Fierro de la Moda: Sofía Gonet desplazó a Angie Landaburu y Stephanie Demner en la terna más comentada

En diciembre del año pasado, los Martín Fierro de la Moda estuvieron cubiertos de glamour y escándalos, sobre todo por el protagonizado por Angie Landaburu y Stephanie Demner, candidatas a Mejor Influencer de Moda, quienes se vieron envueltas en una discusión pública que continuó durante varios días en las redes, a la que también se sumó Sofía “la Reini” Gonet.

En este contexto, la mejor influencer de moda, según los últimos premios, es Angie Landaburu, quien mantiene ese lugar hasta hoy a la noche, cuando se lleven a cabo los nuevos Martin Fierro de la Moda.

Angie Landaburu en los Martín Fierro de la Moda 2023.

Como ha sucedido en otras premiaciones, no es imposible que alguien sea premiado dos veces por el mismo motivo, pero a Angie le toca despedirse de aquel puesto, ya que este año no fue nominada. No obstante, sí formará parte del evento, pero desde otro lado: será jurado de los premios.

A su vez, su contrincante del año pasado, Stephanie Demner tampoco está entre las candidatas a mejor influencer de este año. En este sentido, toda la polémica que se generó en el 2023 queda en el olvido, porque para las involucradas no habrá segundo round.

Angie Landaburu informó en sus redes que será jurado de los Martín Fierro de la Moda 2024.

Continúa la polémica entre las influencers de moda: Sofia Gonet, Stephanie Demner y Angie Landaburu

Por su parte, Sofía Gonet, a diferencia del año pasado, sí fue nominada, y compite para ser la mejor influencer de estas premiaciones. Sin embargo, si bien no formó parte de los MF de la moda en 2023, se la recuerda por sus opiniones en contra de las dos influencers que sí estuvieron nominadas, Stephanie Demner y Angie Landaburu.

De esta forma, cuando Angie se llevó el premio el año pasado, la influencer fanática de Disney se retiró angustiada y enojada por no haber ganado, e hizo un descargo en las redes. Así, Stephanie Demner publicó distintas declaraciones asegurando haber terminado mal la jornada.

Stephanie Demner quedó fuera de los Martín Fierro de la moda 2024.

Al mismo tiempo, tanto la ex de Grego Rossello como distintas mediáticas del ambiente, acusaron a la ganadora de “comprar seguidores, likes y comentarios” y de no haber merecido la premiación.

Además, antes de conocer a la ganadora, la modelo afirmó estar muy contenta con la nominación y señaló que le gustaría que el premio, si no era de ella, hubiese sido de Lizardo Ponce, otro nominado a la categoría.

En este contexto, la Reini, conocida por ser una influencer con un humor característico y un sentido de la moda destacable, se sumó a la polémica, y a pedido de sus seguidores opinó al respecto a través de un video de Tik Tok, donde apuntó contra ambas influencers.

“Qué tupé que tienen algunas personas de hablar de injusticias”, expresó Sofi en aquel momento, haciendo referencia a Stephanie Demner, que calificó su derrota contra la ganadora como algo “injusto”.

“Esto te deja una enseñanza: a vos, que queres ser influencer, no compres seguidores”, dijo contra Angie, a quien calificó como una persona “piradísima”. A su vez, la Reini sacó una conclusión y señaló que los Martín Fierro de la Moda otorgaban el premio a la que está “más de los pelos”, asegurando que las influencers tiene una personalidad intensa.

De esta manera, Gonet fue sincera y apuntó contra ambas. Sin embargo, la pelea le dio lugar solamente a ella, que es la única nominada de las tres en los Martin Fierro de la Moda 2024.

Mientras que Stephanie Demner se quedó afuera del evento, Angie Landaburu ocupa el puesto de jurado y Sofi Gonet se prepara para darlo todo hoy por la noche y compartir terna con Zuzu Coudeu, Minerva Casero y Eva Bargiela. Tal vez, la Reini se vuelva a casa con el premio y ocupe el lugar que hasta hoy era de Angie.

