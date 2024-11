Este martes 12 de noviembre, APTRA dio a conocer los nombres que protagonizarán la gala de los Martín Fierro de la Moda el próximo 6 de diciembre. El evento que tendrá la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza contará con la presencia de las personalidades con más estilo del país.

Desde “La Reini” a Zaira Nara, las estrellas que fueron nominadas ya recibieron su invitación, sin embargo, la nominación de Nicole Neumann pareciera aún no haber llegado. La modelo argentina tras no ser elegida para asistir a la gala, expresó en vivo lo que piensa sobre el evento comandado por Luis Ventura.

Qué dijo Nicole Neumann sobre su no nominación a los Martín Fierro de la Moda

Este año la lista de los Martín Fierro no lleva consigo el nombre de Nicole, y por el momento no será convocada a la alfombra azul. La modelo que en septiembre de este año asistió al Hotel Hilton junto a sus hijas, para la ceremonia que celebra a la pantalla chica, no volvió a ser convocada por APTRA para su nueva gala.

Esta mañana, la mediática se pronunció ante la situación en una entrevista en vivo con Socios del Espectáculo. Allí la modelo se desentendió de la polémica y admitió que no estaba al tanto de su no nominación.

“Estoy más allá del bien y el mal hace rato. Yo estoy feliz con mi familia, trabajando, haciendo lo que me hace feliz y no me estreso por mucho más”, dijo la modelo días después de que se conocieran los nombres que estarán en la premiación a la moda argentina de 2024. Nicole Neumann se mostró muy concentrada en su proyecto familiar junto al empresario y piloto Manuel Urcera con quien comparten un hijo de apenas cinco meses llamado Cruz.

La referente de las pasarelas además regresó hace pocas semanas de su ambicioso viaje familiar a New York en donde celebró su cumpleaños número 44 rodeada de familiares y amigos. Lejos de preocuparse por su ausencia en las listas de invitados y nominados a los Martín Fierro de la Moda de este año, Nicole Neumann mostró desinterés por formar parte de un posible conflicto mediático y además reafirmó su compromiso con su hijo recién nacido.

Nicole Neumann aún nunca fue homenajeada con un galardón de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, pero sí fue nominada en 2023 a mejor panelista y también formó parte de las ediciones anteriores del Martín Fierro de la Moda. A pesar de su trayectoria en la gala, este año no desfilará en la alfombra azul.

C.G.