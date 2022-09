Martín Salwe habló de su relación con Emily Lucius y desmintió la separación

Martín Salwe enfrentó rumores de separación con Emily Lucius, tras su paso por El hotel de los famosos.

El ex participante reveló que la relación con la influencer se mantiene en pie, a pesar de las versiones. Días atrás, en Socios del espectáculo contaron que los jóvenes habían decidido tomar caminos separados, pero el locutor se encargó de desmentirlos.

"Estamos en ese proceso, en conocernos, en hacer planes distintos. Estamos en la etapa del "no hotel", la calle", dijo Martín Salwe en Ciudad.com.

Luego, aseguró que la pareja sigue afianzándose. "Nos falta todavía el plan familiar. Ella tiene una relación muy fuerte con la familia. A Belén la conozco mucho, con los padres tuve solo un pequeño encuentro. Nos faltan las presentaciones formales de las familias", detalló.

"Nosotros arrancamos encerrados, conviviendo cuando en lo convencional quizás pasa mucho tiempo hasta que das ese paso. Hay que acostumbrarse a esas reglas, a tener una pareja así, en ese "universo paralelo", agregó.

La confesión de Emily Lucius sobre su relación con Martín Salwe

Apenas salió de El hotel de los famosos, Emily Lucius confirmó que su romance con Martín Salwe seguía en pie.

“Me gusta mucho y me divierte”, dijo la influencer en Agarrate Catalina y asumió que hablar de amor era prematuro. “Es muy fuerte la palabra enamorada porque sufrí mucho por amor y por eso me prometí no volver a sufrir”, señaló.

Días después, la hermana de Belu Lucius enfrentó rumores de acercamiento a Grego Rossello que también fue desmentido fervientemente. "Grego es casi familiar/ primo’, Mi corazón es de Martín", dijo.