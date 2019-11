El conmovedor mensaje de Martita Fort para su papá Ricardo

Martita Fort se ha convertido en toda una celebridad. La hija del fallecido empresario Ricardo Fort cumplió 15 años en mayo pasado y lo celebró como digna heredera de su padre: con una mega fiesta -mirá las fotos- en donde se divirtió con amigos y familia. Pero hoy vuelve a ser noticia por un hermoso mensaje que le dejó en redes sociales a su padre en el día que cumpliría 51 años.

La joven influencer escribió un extenso texto en donde habla con gran admiración de su papá y de algunos momentos vividos junto a él: "Me gustaría presentarles a un hombre que todos conocieron: Ricardo Fort, mi padre. Si, digo presentárselos porque hoy mi papá cumpliría años y mi papá y el Ricardo de la Tele no eran la misma persona para mi. Cómo también me gustaría que me cuenten quien era él para ustedes que lo miraban en su lugar preferido, la tele. Artista era siempre, tanto en la tele como en casa frente a su compu pensando cosas para hacer o cantando en su piano."

"A veces le gritaba como un loco a la tv respondiéndole a alguien que hablaba de él. Eso era, Artista y pasional, espero poder haber heredado de él su pasión y su creatividad. Espero encontrar mi lugar en la vida como lo hizo él. Y este es el único homenaje válido, celebrar su nacimiento, porque gracias a él yo llegue a este mundo y estoy rodeada de los afectos que él se aseguró que yo tuviera.", cerró Marta, decorando una foto en donde se la puede ver junto al millonario y su hermano Felipe.