Martita Fort recordó la anécdota más insólita que vivió con Ricardo Fort en Miami

Martita Fort revivió una de las situaciones más insólitas que vivió junto a su padre, Ricardo Fort. Conocido por sus excentricidades, la hija del empresario chocolatero recordó momentos de aventuras en Miami.

A través de Instagram Stories, en un juego de preguntas que hizo con sus seguidores, la joven de 17 años contó: “Escondernos con mi hermano en una tienda de Miami cuando éramos chicos y que mi papá haga cerrar todo porque no nos podía encontrar”.



La joven heredera también habló sobre la amistad y se refirió a la pregunta sobre si tendría amigos que no fueran de su “clase social”. Ante tremenda pregunta, Martita fue contundente: “Esto me lo preguntan muchísimo y es hasta ofensivo. No le pido la declaración de AFIP a una persona si me cae bien y es buena gente”.



Con un emocionante posteo, Martita Fort despidió a su abuela Marta

La hija de Ricardo compartió una foto en la que se ve a su abuela junto a su papá. "Hoy le decimos adiós a mi querida abuela Marta. No sólo significaba una abuela para mí, sino que además era una gran artista que como mi papá perseguía el cariño del público", comenzó escribiendo Martita Fort.

"Aunque me entristece la noticia, creo con seguridad que ahora debe estar feliz de reencontrarse con mi papá donde pueden estar unidos cantando después de muchos años", concluyó con un emoji de un corazón...