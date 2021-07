Martita Fort reveló que sufrió anorexia nerviosa a los 13 años y llegó a perder 27 kilos

Martita Fort, la hija del recordado Ricardo Fort, una vez más se prendió a hablar con sus seguidores de Instagramen sus stories y se llevó una sorpresa cuando una seguidora le preguntó cómo superó las inseguridades con su cuerpo y le contó que ella está tratando de sentirse más segura tomándola como ejemplo.

Tras leer la pregunta de la usuaria, Marta reveló que sufrió anorexia nerviosa a los 13 años y compartió una foto de cuando tenía 14, cuando aún padecía la enfermedad.

“Cuando me jodían por ser rellenita a mis 13 años bajé 27 kilos en pocos meses, hasta que la gente dejó de decirme eso para pasar a decirme 'sos puro hueso' o 'comé una hamburguesa', entonces entendí que sea como sea siempre va a haber algo para criticar. Que no te importe lo que diga el resto. Esta soy yo a los 14 años, con anorexia nerviosa", le respondió junto a la imagen de hace unos años atrás.

Martita Fort reveló el motivo por el que su papá la hacía llorar

Martita Fort recordó un particular motivo por el que su papá Ricardo Fort la hacía llorar. Y es que según ella misma relató, el empresario chocolatero estaba decidido a que su pequeña tuviera el pelo platinado y es por eso que la mandaba a la peluquería para que le hicieran reflejos, incluso contra la indicación de los expertos que le advertían que era muy chica para realizarse esos procedimientos.

Ricardo Fort llegó a mandar a su hija cinco veces seguidas a la pelu para hacerse los reflejos, por más que Martita volvía llorando. "No teníamos autonomía, él decidía. Quería que tuviera el pelo platinado, entero.", comenzó Marta con su relato. "En la peluquería le decían que yo era muy chica para tener todo el pelo así. Y nada, me hicieron reflejos...me mandó como cinco veces. Yo llorando, porque no me gustaba"

Martita Fort recordó que “de chiquitos no teníamos autonomía. Nos vestíamos de la manera que él quería. Me quería lookear a su manera como todas las chicas. Nos resistíamos pero no teníamos mucho palabra. A mi hermano tampoco le gustaba tener el pelo parado, pero igual iba y se lo hacía. No le importaba”.