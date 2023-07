Maru Botana desmintió a Yanina Latorre: "Pasó de moda"

Hace unos años, Yanina Latorre reveló en LAM que Maru Botana le hizo bullying en el pasado. El ciclo de Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad y reavivó la polémica con un nuevo móvil de la cocinera en donde desmintió la versión de la panelista.

Cuando el notero le consultó sobre los dichos de la angelita, Botana rápidamente negó que eso haya sucedido: "Uh, chicos. Pasó de moda eso, fue hace un montón de tiempo. Renueven las preguntas. Ya está, pasó de moda. Jamás le hice bullying ¿yo? ¿Me ves capaz? Jamás haría eso. Chicos pasó de moda. Mis hijos son amigos de sus hijos, imagínate lo que son las vueltas de la vida".

Antigua imagen de Yanina junto a Maru Botana.

Luego, la cocinera agregó más detalles sobre la relación que mantienen sus hijos: "Estuvo Lolita en casa, Sofi se ve con Diego. Los rencores no sirven de nada. Está todo bien. Que se junten los chicos, está mucho mejor. Un beso a todos, a Yani también, más vale. Yo siempre para adelante. Nunca más nos cruzamos".

Por último, Maru Botana se mostró muy picante y apuntó contra Yanina Latorre, ya que aprovechó la oportunidad para acusarla de haber inventado la historia. "Hay que trabajar, y hay que ganar con cosas y bueno, hay que decir...", cerró la cocinera.

¿Qué le contestó Yanina Latorre a las nuevas acusaciones de Maru Botana?

Al terminar de escuchar el móvil de la cocinera, la angelita no dudó en aclarar: “No tengo por qué inventar una historia a mis 19 años. La quería mucho, éramos íntimas amigas, pero íntimas".

Para cerrar el tema, Yanina Latorre volvió a acusar a Maru Botana: "Estábamos con el grupo de mejores amigas. Y me quedé sin una amiga porque a ella se le ocurrió que yo era muy flaca. Era una chica que por ahí tenía problemas de peso, ella no era tan flaca como es ahora”, y detalló: “Un día me encaró mal y me dijo anoréxica delante de todo el mundo. Un día comía y me dijo 'no me jodas, vos llegás​ y vomitas. Le querés sacar los novios a todos".

J.C.C