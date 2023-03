Hay muchas heridas que nunca sanan y perder un hijo es una de ellas. Maru Botana sorprendió a sus seguidores con un mensaje muy conmovedor por el cumpleaños número 15 de Facu, quien falleció en 2008. Sensible con el tema, la cocinera habló a corazón abierto sobre como lleva hoy en día el duelo.

“Felices 15 años al cielo. Feliz cumple amorcito, hoy es tu día, nuestro día. En este día festejamos el poder haber seguido y poder sentirme más liviana”, escribió junto a una foto con el bebé. “Era así la consigna, y aquella mochila de piedras, cada año se lleva mejor, y estás en mí siempre”, aseguró Maru, quien recibió miles de comentarios de sus seguidores deseándole apoyo.

Maru Botana saludó a su hijo, Facu, que cumpliría 15 años

"Facu hoy quiero postear una foto de un blog que inventó un chico que no conocí aún, y me encantaría conocer. Alguien que ese mismo día que te fuiste, lo publicó y ayudo a conectarme con todos y que me escriban para ayudarme”, siguió muy sensibilizada.

“Esta semana en particular, sé que estoy distinta, que las cosas me cuestan más y que tu falta me hace un stop. Pero creo que vos, especialmente, me mandas una semana con todo para que no pueda quedarme en lo triste, sino ir por la alegría”, escribió.

“Esos días me enviaste sobre todo momentos de mucho amor de mi gente, de los que están ahí siempre. Eso me impresiona mucho, porque a pesar de que en estos días mi corazón está triste, el amor de todos en distintas situaciones me ayudó mucho”, dijo con mucha emoción.

“Nos dejaste mucho Facu, y hoy especialmente entiendo que estuviste poquito, pero tu vida en nuestra familia dejo un huecon. Sobre todo el amor que dejaste en la familia nos hizo seguir y no bajar. Este es mi festejo de 15, agradecer y tenerte siempre en mí”, finalizó a corazón abierto Maru Botana.

