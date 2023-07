Yanina Latorre contó esta noche en LAM un dato hasta ahora desconocido sobre Morena Rial. A un mes del comienzo del escándalo entre la mediática y Jorge Rial, continúan saliendo a la luz datos del enfrentamiento entre padre e hija.

Esta vez, fue la angelita quien contó que estuvo hablando con la hermana de Rocío Rial y le contó sin querer su estrategia para que el periodista la siga manteniendo.

Yanina Latorre en LAM.

Yanina Latorre sobre la estrategia de Morena Rial

Yanina Latorre indicó que Morena Rial le había contado que iba a empezar a estudiar una carrera cuyo nombre, la misma futura estudiante, no recordaba.

Por supuesto esto llamó la atención de Ángel De Brito, quien le consultó a la angelita cómo era posible. Fue en ese momento que la mamá de Lola Latorre deschavó a la hija de Jorge Rial.

Morena Rial con Jorge Rial.

"Le pregunté cuántos años tenía y me dijo '24'. Ahí me di cuenta que se había anotado en una carrera porque si es menor de 25 y está estudiando, el padre la tiene que seguir manteniendo", explicó Yanina Latorre en LAM.

De esta manera, la panelista mandó al frente sin vueltas a Morena Rial en medio de un escándalo que parece no tener fin.

Yanina Latorre contó que Morena Rial le dio detalles de cuáles son los planes que tiene con su familia

Días atrás, en LAM mostraron el reencuentro de Morena Rial con Ángel de Brito y Yanina Latorre en un restaurant cerca del canal. A pesar de que la mediática había estado acusada del robo de camarines que involucraron a las exangelita Estefi Berardi y Mónica Farro, se los vio muy amigos.

Fue entonces que Yanina Latorre reveló que habló de todo con la hija de Jorge Rial y confesó: "Me dijo cosas muy fuertes. No puedo decir porque son irreproducibles. Pero me contó que va a hacerle juicio a Silvia D'Auro porque dice que se quedó con toda la guita de ella y de su hermana cuando se separaron. Va con todo y por todos".