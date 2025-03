Maru Botana reveló si se reconciliaría con Yanina Latorre: “Mucha fiaca”

Maru Botana está en el centro de la escena mediática, no sólo por su intento de batir un récord Guinness con una torta Rogel gigante, sino también por su histórico enfrentamiento con Yanina Latorre. Durante una entrevista en Desayuno Americano (América), la pastelera fue consultada sobre la posibilidad de reconciliarse con la periodista, y su respuesta dejó en claro que no tiene interés en retomar el diálogo.

La entrevista, conducida por Pamela David, comenzó con un tema que generó malestar en Botana: un conflicto con sus vecinos por la basura que desecha en su hogar. “No puedo creer que una vecina le saque fotos a la basura de mi casa, realmente, es de muy mal gusto”, expresó la cocinera, haciéndose cargo de los desechos.

Maru Botana reveló si esta dispuesta a reconciliarse con Yanina Latorre

Sin embargo, la tensión aumentó cuando Luis Bremer tocó un tema sensible y le preguntó sobre su relación con Yanina Latorre. Ante la consulta de si el conflicto podría tener solución, Botana respondió con fastidio: “Ay, no sé, chicos. No quiero hablar de ese tema, mucha fiaca”.

Intentando aliviar el clima, Pamela David bromeó y le sugirió a la pastelera que le envíe una torta Rogel a Latorre como gesto de reconciliación. Botana sonrió forzadamente y esquivó el comentario: “Vení a comer una porción de Rogel, Pame. Vení que te separo una”.

En el programa de Pamela David, Maru Botana respondió si se amigaría con Yanina Latorre.

Pero la incomodidad no terminó ahí. Cuando la conductora de Desayuno Americano le preguntó si iría al nuevo programa de la esposa de Diego Latorre, la expresión de la cocinera cambió por completo. “Sí, qué sé yo. Es un tema que a mí me aburre, y ni me imagino a la gente”, respondió con un tono de voz que dejó en claro su malestar.

La molestía de estos comentarios fue tal que, al final de la entrevista, cuando David se despidió, Botana no le devolvió el saludo y cortó abruptamente la llamada.

Maru Botana y Yanina Latorre, archienemigas irreconciliables

La conflictiva relación entre Maru Botana y Yanina Latorre se remonta a tiempos lejanos, cuando ambas eran estudiantes universitarias. Sin embargo, las declaraciones de la cocinera en una entrevista con Rulo Schijman reavivaron los rencores con la periodista.

Posteriormente, Latorre estalló contra Maru en sus redes sociales, donde tiene más de 3,1 millones de seguidores. La panelista respondió a las declaraciones de Botana, quien aseguró que tuvo que dejar un programa radial debido a que Yanina la amenazaba.

En sus historias de Instagram, escribió: “La mitómana de Maru Botana sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas. Dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio”.

Como si fuera poco, durante una entrevista en el programa LAM de Ángel De Brito, Yanina Latorre reveló un dato que había quedado en el olvido: el pasado amoroso de Maru Botana con un famoso chef argentino de alcance internacional.