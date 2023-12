Luciano Castro es el padre de Mateo Castro. Este hijo no es tan famoso como Esperanza y Fausto, frutos de su relación con Sabrina Rojas. El actor fue papá primerizo gracias al joven que el día de hoy ya cumplió sus 20 años.

Luciano Castro

Mateo prefiere mantener un perfil bajo y lo poco que se sabe de su madre es que se llama Florencia. El actor reveló algunos datos de su hijo mayor en 2019, cuando fue entrevistado en la televisión. “Yo como padre tengo un montón de culpa con él y él también entiende que fue lo que tenía para ofrecerle en aquel momento. Me pidió él de hablar, es más maduro que yo. En un momento los chicos dejan de callar y está buenísimo. No me hizo ningún reclamo”. Y agregó: “Es un chico súper maduro y tiene una madre brillante. No hubo ningún conflicto, el conflicto es mío que me hubiese encantado (estar más presente), pero bueno. A ver, estoy contando una pelotudez, hay gente que le pasan cosas muchos más feas, pero lo de uno es lo de uno”.

Cómo está Mateo Castro en la actualidad

Mateo Castro

El hijo de Luciano Castro no es activo en las redes sociales. Mantiene pública su cuenta de Twitter, pero no suele publicar muchas fotos propias en la actualidad. Igualmente, se lo ve cercano a su familia, sobre todo, a su hermano Fausto, con quien subió varias fotos hace tiempo.

Historia de Instagram de Luciano Castro

Aviso de Luciano Castro

Luciano Castro reportó cuentas falsas acerca de su hijo más de una vez. Lamentablemente, hubo gente que tomó imágenes del joven y se creó perfiles utilizando su rostro para engañar a quienes no estuviesen al tanto.

SDM