Hace algunas semanas, la filtración de un video íntimo protagonizado por Luciano Castro y Flor Vigna causó gran revuelo. Mientras ella abordó rápidamente el tema, el reconocido actor optó por mantener un perfil bajo y evitar referirse al asunto.

Sin embargo, en una reciente aparición en el programa LAM, Luciano Castro decidió romper el silencio y abordar públicamente el incidente.

El actor admitió que le pareció incorrecto que Flor Vigna haya compartido el video y reconoció la falta de comprensión sobre el impacto de las redes sociales en la actualidad. "Son cosas que pasan. Por el hecho de no ser parte de las redes, terminé siendo responsable, porque yo no tengo redes, no consumo, no manejo, y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad que pueden tener las redes hoy en día", expresó Castro.

Aunque muchos puedan pensar que está al tanto de todo, el actor confesó: "Aunque parezca mentira o me haga el bolu... todavía desconozco bastante".

Qué dijo Luciano Castro sobre la reacción de Sabrina Rojas ante el video viral

Ante la indignación de Sabrina Rojas, expareja de Castro, por la filtración del video y la exposición frente a sus hijos, Luciano respaldó la postura de Rojas.

"Me parece muy bien, obvio. Son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le gusta a sus hijos, lo tiene que decir", aseguró el actor.

