Sabrina Rojas opinó en LAM sobre las fotos subidas de tono de Luciano Castro y Flor Vigna

Flor Vigna y Luciano Castro vienen siendo noticia por algunas declaraciones que involucra a Lourdes Sánchez y por las fotos subidas de tono que subió la bailarina. Sabrina Rojas pasó por LAM y opinó sobre cómo expone la participante del Bailando 2023 a su ex pareja.

En el programa se estaba debatiendo sobre las fotos que subió la bailarina en sus redes sociales y después las borró. Ángel De Brito le preguntó a la actriz qué pensaba sobre las actitudes que tomó su ex pareja sobre publicar su vida en las redes sociales. "Decime la versión polite, versión televisiva", le dijo el periodista a Sabrina.

"No está buen que a veces piense Flor, que es la que sube las fotos por eso apuntó a ella, que hay dos niños, que hay una nena de 10 años, que no sé si está bueno que vea a su papá haciendo eso, metiendo las manos en las partes intimas", opinó la actriz. Una de las angelitas acotó: "Él debe de haber aprobado que suba eso". "Quizás no", siguió la panelista del Debate.

"Para mí Luciano lo hizo borrar", acotó Ángel. "Se equivocó, lo subió y él lo hizo borrar", dijo Yanina Latorre. "No creo que se haya equivocado. Flor suele subir cosas viejas, por ahí suele subir cosas de mis hijos como si fueran actuales... Yo era muy cuidadosa con ese tema... Mi intimidad con él nunca la mostré", explicó Sabrina Rojas sobre Flor Vigna y Luciano Castro.

