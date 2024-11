Matías Garfunkel causó conmoción en las redes sociales tras publicar una serie de mensajes alarmantes. En ellos, el empresario se despidió de sus hijos, Indiana y Napoleón, y lanzó graves acusaciones de maltrato infantil contra su expareja, Victoria Vanucci. La situación ha generado una gran preocupación entre sus seguidores y ha puesto en el centro de la polémica la relación entre ambos padres.

Graves acusaciones: Matías Garfunkel denuncia maltrato infantil por parte de Victoria Vanucci

Cerca de las 21 horas, Garfunkel compartió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) donde expresó: “Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón. Yo seré bipolar, pero jamás le levantaré la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”.

“A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digna de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira. Ella es una gran mentira. Todo su ser lo es” , detalló.

Matías Ganfurkel en X

Y continuo: “Ella es de la teoría, 'miente, miente que algo quedará'. Y la verdad que no es así. Digan lo que quieran de mí. Pero sepan quién es ella. No se deja engañar y menos por su único interés que es aparecer en Netflix. Que esto sirva como carta de despedida”.

Los mensajes han generado una ola de reacciones y preocupaciones por el bienestar de los menores mencionados, así como por el estado emocional del empresario. Porque sus palabras además llevaban un mensaje de despedida que alarmó:

“Sepan que son mi todo. Los amo con todo, todo mi corazón. Pero jamás iba a pasar por las barbaridades que ella pretendía que hiciese." Y agregó hablandole a los hijos: "Los voy a extrañar, pero siempre los voy a cuidar y voy a vivir dentro de ustedes. Cuídense mucho y en especial cuídense mucho de la hija de ... que tienen como madre. Los amo Papi”.

Matías Ganfurkel en X

De esta manera, Matías Garfunkel, a través de sus publicaciones en redes sociales, ha expresado una profunda preocupación por el bienestar de sus hijos, Indiana y Napoleón. En sus mensajes, ha lanzado graves acusaciones contra su expareja, Victoria Vanucci, alegando maltrato infantil. Además, ha manifestado un sentimiento de pérdida y desesperación, expresando temores sobre su futuro como padre y su relación con sus hijos.

N.L