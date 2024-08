La reaparición de Matías Garfunkel en los medios de comunicación, luego de 10 años, trajo consigo recordar que a principios de este año se conoció que el exempresario había perdido toda su fortuna.

En marzo de 2024 se dio a conocer que el exmarido de Victoria Vanucci se encontraba en un dramático momento económico. Se supo que Garfunkel habría perdido todo su dinero y no sólo eso, sino que también vivía en Estados Unidos en un motorhome que su exmujer alquiló para él.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci el día de su boda

TN Show, en ese entonces, había consultado a fuentes cercanas a la pareja que le habían confirmado que el exempresario vivía en el patio de la casa que Victoria Vanucci alquila en Utah. Esta habría sido la solución que encontró su exmujer luego de que Garfunkel pasara tres noches en un refugio porque no tenía donde dormir.

También trascendió que Victoria Vanucci se hace cargo de la obra social de Matías, ya que él está con un tratamiento psiquiátrico por su bipolaridad. La expareja habría llegado al acuerdo de mantener una relación cordial por el bien de sus hijos en común: Indiana y Napoleón.

Victoria Vanucci junto a sus hijos que tiene en común con Matías Garfunkel, Indiana y Napoleón

TN Show fue a consultarle a Victoria Vanucci los motivos por los que la familia de Garfunkel no se hacían cargo de él. En ese entonces la influencer expresó: "Como dije hace un tiempo 'El lujo es vulgaridad'. Hoy soy independiente y no quiero saber nada con ese mundo, soy libre y elijo no pedir nada para no ser rehén de nadie".

Matías Garfunkel reapareció luego de 10 años y habló de su expareja Victoria Vanucci

Matías Garfunkel dio una entrevista por Zoom para el programa 'A la tarde', esta fue la reaparición pública del exempresario luego de 10 años. En diálogo con Karina Mazzoco y todo su panel, el exmarido de Victoria Vanucci dio detalles de su vida personal y su vínculo con su exmujer.

El gran cambio de apariencia de Matías Garfunkel

Lo que, sin dudas, sorprendió fue el cambio físico de Matías. "Desde 2016 estoy muy abocado al estudio de la Torá y a la educación de mis dos hijos menores, Indiana y Napoleón", explicó Garfunkel respecto a su apariencia.

Luego de una década que no tenía apariciones en público, por los escándalos en los que estuvo envuelto y por su separación con Victoria Vanucci, Matías Garfunkel habló del accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte en el año 2013.

Además, el exempresario contó detalles sobre la relación con su exmujer y se quebró varias veces en el transcurso de la nota. Matías se mostró muy angustiado y arrepentido de todo lo que tuvo que vivir Victoria Vanucci por estar junto a él.

"Yo amo a Victoria muchísimo más, no sólo porque me dio dos hijos maravillosos, sino por temas de salud por los que tuvo que poner el pecho", dijo entre lágrimas Garfunkel sobre su exmujer.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

Luego agregó: "Se había casado supuestamente con un príncipe azul y terminó estando conmigo en las peores situaciones, y se puso a la familia al hombro saliendo a trabajar". Matías Garfunkel concluyó: "No sólo no podía dormir de noche, tampoco podía mirarla a la cara de día".

