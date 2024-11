Quién es 21 Savage, el exitoso rapero británico que enamoró a Victoria Vanucci

En 2019, Victoria Vanucci le dio fin a su matrimonio de siete años con el padre de sus hijos, Matías Garfunkel, y ahora decidió volver a abrir su corazón y dejar entrar nuevamente al amor. Este miércoles, en el programa A la tarde de América TV, se reveló el enigmático romance de una nueva pareja: Victoria Vanucci y un rapero internacional, conocido como Savage 21.

En su regreso al país, la modelo confirmó su relación con el rapero británico Shéyaa Bin Abraham-Joseph, de 32 años de edad, más conocido por su nombre artístico, 21 Savage. Desde el ciclo conducido por Karina Mazzoco, se comunicaron con la extenista para conocer más detalles sobre la relación. En este sentido, la conductora fue directa y le sacó el tema apenas iniciada la conversación.

A raíz de esto, Victoria, que no pudo evitar reírse, confesó que la razón por la que no había hecho pública su relación era por un acuerdo con su hijo Napoléon, de 9 años: “Mi hijo me dijo: ‘Mirá, mamá, yo no quiero saber nada de ver fotos tuyas con nadie y yo voy a ser muy feliz y voy a estar muy contento’”, contó. Sin embargo, la excantante expresó que está “muy feliz”: “Aprendí que una sonrisa es mejor que dar cualquier sí o no. Estoy muy feliz” y reveló haber rechazado una invitación a los Premios Grammy junto a su pareja para no mostrar su relación en público.

El rapero 21 Savage, la nueva pareja de Victoria Vannucci.

Quién es 21 Savage, el nuevo novio de Victoria Vannucci

El verdadero nombre de 21 Savage, el nuevo novio de Victoria Vanucci, es Shéyaa Bin Abraham-Joseph. El rapero es compositor y productor musical, nació en Londres, Inglaterra, pero se crio en Atlanta, Estados Unidos.

Su carrera musical comenzó en el año 2013, alcanzando la fama en el 2015 con su mixtape The Salaughter Tape. A lo largo de su carrera artística lanzó diversos álbumes exitosos, el más reciente, lanzado en 2024, lleva el nombre de American Dream. Su música se distingue por sus letras, basadas en la calle y en su estilo de vida, lo que lo llevó a posicionarse como una de las figuras más influyentes del rap.

Si bien es conocido por sus proyectos musicales, en el año 2019 formó parte de un arresto de la ICE cuando se descubrió que era ciudadano británico y llevaba tiempo viviendo de manera ilegal en Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo logró resolver su situación migratoria y continuar llevando a lo más alto su carrera musical.

21 Savage con Taylor Swift y Ed Sheeran.

Cómo se conocieron Victoria Vanucci y 21 Savage

La chef continuó dando detalles sobre su pareja y se refirió a sus salidas a Pachamama, un lugar de Los Ángeles ubicado en una esquina muy transitada donde suelen habitar los músicos, actores, skaters y demás artistas: “Así es como nos cruzamos”.

La intención de Victoria, de mantener en secreto su romance por el acuerdo con su hijo Napoleón, tuvo éxito, ya que se conoció que la relación ya lleva un año. Por su parte, la actriz de 39 años vuelve a darle una oportunidad al amor luego de su divorcio con Matías Garfunkel, pero esta vez con un rapero internacional.

VFT