Matías Garfunkel reapareció en público luego de 10 años. El exempresario dio una entrevista por zoom al programa de 'A la tarde' donde reveló la grave enfermedad que padece, su preocupación por sus hijos y la relación con Victoria Vanucci luego de su divorcio.

Sorprendió bastante el cambio físico del ex marido de Victoria Vanucci, él explicó: "Desde 2016 estoy muy abocado al estudio de la Torá y a la educación de mis dos hijos menores, Indiana y Napoleón". En un momento de la nota, el exempresario se quebró y contó detalles de su enfermedad.

Matías Garfunkel reveló que padece de una enfermedad neurodegenerativa. "Yo padezco enfermedades. (...) Por una cuestión de privacidad me gustaría no hablarlo demasiado. Pero tengo un tema en columna, en cuello, por el cual algunas veces sufro de parálisis espontáneas que después se me van", explicó con más detalles sobre su enfermedad Garfunkel.

El comienzo de la enfermedad de Matías Garfunkel

"Nosotros vivíamos en Los Ángeles. Yo me empecé a caer y se me empezaron a caer cosas de las manos. No entendía por qué. Siempre tuve temas de columna y cuello, pero se me empezaron a caer cosas. O iba manejando y de repente sentía como si fuese una parálisis en la pierna con un dolor, como un calambre muy fuerte. Y tal vez pasaba una o dos horas así sin poder mover la pierna. A partir de ahí me fui a hacer estudios...", detalló Matías Garfunkel sobre como supo el diagnóstico.

Matías Garfunkel sorprendió con su cambio físico

Luego el exempresario confesó: "Este es un tema muy doloroso para hablarlo públicamente. (...) Yo jamás me imaginé estar hablando de estas cuestiones, en especial porque con alguno de mis otros hijos tampoco las he hablado".

Al ser consultado por su tratamiento, Matías contó que está medicado pero que "No hay un tratamiento definitivo" ya que es "algo progresivo". Uno de los panelistas le preguntó si se imaginaba la vida de sus hijos sin él en este plano, Matías angustiado contestó: "Me duele horrores pensar en que ellos se queden sin padre y en que Victoria se quede con una persona inválida o que no la puede ayudar. Me duele".

El posteo que realizó Victoria Vanucci por el cumpleaños de su exmarido, Matías Garfunkel

Matías Garfunkel habló de su vínculo con Victoria Vanucci luego de su divorcio

"No tengo plata, no tengo bienes. La única manera que tengo para poder resarcir todo el daño que le hice a ella (Vanucci) es a través de la educación que le pueda brindar y de las experiencias de vida que les pueda dar a nuestros dos hijos", confesó el exempresario.

Fue en el momento que Matías Garfunkel confesó que sigue enamorado de Victoria Vanucci cuando Luis Ventura le dijo: "Luchá, Matías, levantá la guardia. No estás muerto. Te veo más resignado que con ánimos de lucha".

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

A lo que el exmarido de Vanucci le respondió: "Es lo que hago todos los días. No me ves resignado, soy una persona que tiene sus problemas de salud y que pone de sí todo para darles todos los días la mejor educación posible a mis hijos y para poder tratar de recuperar a la persona de la que sigo perdidamente enamorado y que siempre estuvo cuando yo la necesité".

C.S.