Matilda Blanco dejó a todos boquiabiertos con un despojado topless en la pileta

Matilda Blanco, hoy en día se destaca por ser la jurado más estricta de Corte y Confección Famosos. Lo cierto que además este fin de semana sorprendió a todos con un post al borde de la censura.

A sus 53 años, la estilista impactó en Instagram con una imagen al borde de una piscina que dejó poco para la imaginación. "Mi hora preferida. Toda la energía", comentó al pie de foto, en donde se la ve con una mini bikini de leopardo y un sensual topless al atardecer.

Rápidamente, el posteo cosechó más de 22 mil "me gusta" y miles de comentarios alagando su figura. "Diosa", le comentó Anita Martínez; "ah bueno, bomba", lanzó Guido Záffora; mientras que Barbie Simons, reaccionó a su posteo con emojis de fuegos.

Matilda Blanco confesó que abandonó a dos de sus novios antes de casarse

Matilda Blanco abrió su corazón y confesó parte de sus fallidas historias de amor. La experta en moda reveló que abandonó a dos de sus parejas, a poco de casarse.

"Me comporté muy mal con algunos novios y creo que la vida me lo devolvió", dijo la colorada en PH, el programa de Andy Kusnetzoff. "A uno de ellos fue a cuatro días de la boda. Estaba muy mal y lo llamé a mi papá. Estaba llorando tremendamente y él me dice 'vos no te querés casar' me dice él. 'No te cases, vas a ser infeliz toda tu vida' y no me casé. No se lo dije por teléfono, lo cité. Nos juntamos en un bar y le dije que yo no me quería casar", relató.

"Se puso mal, se puso a llorar fue terrible. Fue doloroso porque había muchos recuerdos, muchos años. No lo volví a ver nunca más, pero lo más terrible fue que a los seis meses se casó con otra", agregó.

Luego, la panelista también reveló que repitió la historia unos años después con otra pareja. "No me quise casar pero fueron dos meses antes de que sea el casamiento. Contrario al otro, él me dijo que ya lo sabía, que se lo esperaba", aseguró.

Además, Blanco relató que el karma le devolvió tanto daño que había hecho cuando una de sus parejas la abandonó en un momento muy difícil. "Me dejó cuando quise tener un hijo. Fue muy complicado", confesó.