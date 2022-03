Instagram

Matilda Blanco le tiró de frente y sin paños tibios a su rival Leo García en El Hotel de los Famosos. La primera gala de eliminación dejó por fuera de la competencia a la actriz Militta Bora, pero antes de que todo finalizara, el Chino Leunis y Pampita, tuvieron un diálogo con los 16 participantes.

El Chino Leunis no dejó pasar el dardo de Matilda Blanco le lanzó a Leo García: “Mati, dijiste: “Sos un tribunero, Leo”. El conductor le dio pie a Matilda Blanco para que explicara y ampliara sus razones y ahí se vino todo al piso.

Matilda Blanco enfrentó a Leo García y le dijo "tribunero".

“Tribunero, bueno, tiene que ver con que él está siempre del lado del que le conviene y además dice las cosas que la gente quiere escuchar. Eso es ser tribunero” , acotó Matilda. En ese punto la interrumpió Leo y le dijo “Porque sé”, haciendo énfasis en que sabe lo que dice y el porqué lo dice.

“Te estoy diciendo que sos tribunero, si sabés o no sabés, eso otro detalle”, continuó la participante. Pero una vez más el cantante salió al cruce con ironía: “Bueno, Matilda, vos sos tan querida en el ambiente, te quieren tanto. ¡La gente te ama a vos!”.

Matilda Blanco enfrentó a Leo García y le dijo "tribunero".

“¿Querés hablar vos?”, le lanzó Matilda, con mucha serenidad, y ahí le paró Leo García y atacó de nuevo: “Vos tenés fama de mala”.

“Te ofende lo que digo, o sea, estoy hablando”, expresó la asesora en moda mirando y señalando al jurado. “Se ríe, porque pobre, el chico está haciendo lo que puede. ¡Está todo bien, pero se engancha”.

Matilda Blanco enfrentó a Leo García y le dijo "tribunero".

Matilda no terminaba de decir que Leo García se enganchaba, cuando el cantante se paró y apeló a su pasado para responder puntualmente al comentario de la presentadora: “Sí, soy pobre, nací en Moreno, no tengo dinero. Vos sos cheta, pero yo no”.

Todos los demás compañeros quedaron perplejos con la actitud del cantante. Majo Martínez en la entrevista apoyó a Matilda y apuntó en contra de Leo: “Tira barro por todos lados. Él quiere eso, él controversia” .

Matilda Blanco enfrentó a Leo García y le dijo "tribunero".

Matilda Blanco fue la segunda más votada en el “Todos contra todos”

En un reñido empate entre Kate Rodríguez y Matilda Blanco en el “Todos contra todos”, la experta en modas fue salvada de manera indirecta por Rodrigo Noya, quien inclinó la balanza y decidió votar a Kate Rodríguez para ser duelista que enfrentaría a Militta Bora en la gala de eliminación.

Matilda Blanco enfrentó a Leo García y le dijo "tribunero".

“No me gustan los desafíos físicos, me dan, literalmente, fiaca. Piensan que soy débil, pero no lo soy”, expresó Matilda Blanco la noche de “Todos contra Todos” en El Hotel de los Famosos.