Mauro Icardi: así reaccionó cuando estalló el escándalo con Wanda Nara por la China Suárez

El Wandagate sigue en su pico más alto, y mientras se espera que salga a la luz la entrevista que Wanda Nara y Mauro Icardi le dieron a Susana, Ana Rosenfeld reveló el desesperado pedido que le hizo el futbolista del PSG luego de que saliera a la luz su infidelidad con la China Suárez.

"Pidió a gritos volver a recuperar la confianza de Wanda y buscar la reconciliación. En las redes sociales vimos un montón de pedidos de perdón. La confianza la va a dar el tiempo", contó la abogada de Wanda en diálogo con "Los ángeles de la mañana".



"Por mi experiencia laboral, la confianza no se recupera rápido, o nunca llega. Es muy difícil recomponerla", agregó la letrada dando su opinión de la situación que viven actualmente la mediática y su esposo.

"Hay traiciones que no se perdonan nunca, otras que las minimizás. Yo no perdono. O si perdono, no olvido", cerró su análisis.



Los nervios de Mauro Icardi en la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

Comenzaron a trascender detalles sobre el encuentro entre Susana Giménez y Wanda Nara y de la que participó también Mauro Icardi, tras el escándalo que protagonizó junto a la China Suárez. En una foto de la entrevista que se pudo ver por América Lucas Bertero descubrió un detalles que demuestra la tensión que tenía el delantero en ese momento ante la cámara.

En "El show de Los Escandalones", Rodrigo Lussich analizó una fotografía que publicó el sitio Teleshow, captada en el hotel en donde se llevó a cabo la entrevista. “Esta foto es del set de la grabación del reportaje de Susana a Wanda. Miren cómo lo mira Wanda a Icardi, que iba a entrar en algún momento a pedir perdón. ¡Qué apichonado que está! Está como en perdedor y ella lo mira como diciendo ‘¡basura!’”, dijo Lussich.

“Descubrí algo en esta foto. Fijate que debajo del asiento de Icardi hay tres chupetines. Eso habla de los nervios, porque no es fumador. Cada tanto se clavaba un chupetín, que los tenía ahí porque está nervioso”, agregó el panelista Lucas Bertero.

