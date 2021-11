La sensual foto de Wanda Nara y Mauro Icardi despertando a la mañana 

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran preparando lo que será la entrevista exclusiva junto a Susana Giménez desde el Shangri-La Paris Hotel. En la mañana del domingo, el jugador del PSG y la dueña de Wanda Cosmetics compartieron sensuales imágenes desde la sofisticada habitación con terraza y vista a la Torre Eiffel.

El Shangri-La Paris es un hotel de alta gama, que ocupa una casa real antigua entre edificios elegantes. El hotel elegido por Wanda y Mauro se encuentra en el distrito XVI y cuenta con una vista privilegiada a la Torre Eiffel y el río Sena.

El valor de la habitación doble deluxe de El Shangri-La Paris Hotel, tiene un precio estimado que supera los $ 210.000, más impuestos y otros cargos, según Booking.

Wanda Nara compartió un video, donde se ve parte de la habitación, un gran desayuno servido en la sala, y lo más impresionante es la terraza con vista a la Torre Eiffel.

Por su parte, Mauro Icardi publicó una sensual foto de la empresaria, acostada en la cama. "Bonjour" escribió el deportista en su historia de Instagram.

Zaira Nara habló de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez:

Zaira Nara, rompió el silencio y habló del "Wanda Gate". La hermana de Wanda Nara habló, escuetamente, de todo.

“Yo no tengo nada que ver”, señaló, mientras Germán Paoloski hacía chistes sobre las preguntas que se iba a hacer a lo largo del programa.

Acto seguido, Zaira confesó que en su vida cotidiana le preguntan sobre el escándalo que involucra a su hermana y su cuñado. “Me preguntan en la calle, te juro”, reconoció, con vergüenza.

“Me preguntan. Me dicen ‘yo soy wandagate’ y no se qué. Y yo estoy como ''no me digan nada que me hace mal '' ', aseguró.

“Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, señaló.

