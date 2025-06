Mauro Icardi y Wanda Nara han tenido infinidad de conflictos mediáticos, pero el más importante de ellos es, sin dudas, el futuro de sus hijas y la manera en la que vivirán una vez que el futbolista tenga que regresar a Turquía. Una situación que ambos protagonistas han marcado como un punto de inflexión sin retorno que afecta directamente a todos los involucrados y que ahora ha encontrado un nuevo capítulo.

Mauro Icardi confirmó que sus hijas no viajarán a Turquía

Qué pasara con Isabella y Francesca una vez que Mauro Icardi deba regresar al Galatasaray es uno de los puntos más conflictivos de la separación con Wanda Nara. Tanto el futbolista como la conductora han manifestado sus ideas al respecto, como así también sus preocupaciones.

Mauro Icardi.

En Italia, el delantero manifestó sus intenciones de que las nenas se instalen en el país de Europa y puedan mantenerse cerca de él. Incluso, según él mismo hizo trascender en sus redes sociales, su intención sería pedir la tenencia definitiva para garantizar la convivencia con ellas. Aunque después esas declaraciones perdieron fuerza y se pudieron conocer otras versiones, lo cierto es que todo indica que ese sería su objetivo final.

Wanda Nara, en tanto, se cansó de afirmar, por todos los medios posibles, que las niñas no quieren que eso suceda y que incluso tienen muchos miedos al respecto. “Se levantan con pesadillas muy feas, diciendo 'tengo miedo de despertarme arriba de un avión’”, aclaró en más de una oportunidad.

Wanda Nara.

Es en ese contexto, de tantas versiones y acusaciones cruzadas, que Mauro Icardi presentó un escrito ante el Juez en el que reclama poder ver a sus hijas cuanto antes e intenta desacreditar las palabras de su expareja. Un documento en el que, además, afirma que Isabella y Francesca no viajarán a Turquía con él.

En el extracto y los documentos que se pudieron ver en el Diario de Mariana, queda claro que la intención de Icardi no es que sus hijas se muden a Turquía con él, sino que puedan vivir a su lado los días que le quedan hasta su retorno a sus actividades deportivas. “Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más”, es uno de los fragmentos más fuertes que se pueden leer.

En la misma línea, el documento explica que no existen conductas que avalen las sospechas de Wanda y pide que Isabella y Francesca se queden con su padre hasta el viaje, conviviendo con la China Suárez y añadiendo que la casa ya tiene las habitaciones preparadas y está perfectamente acondicionada para que las mascotas de las nenas las acompañen. Por último, sentencia que no hay forma que “Se lleve por la fuerza a las niñas, como sí ha hecho la Sra. Nara al traerlas a la Argentina”.

Mauro Icardi y la China Suárez.

De esta forma, Mauro Icardi confirma que sus hijas no viajarán a Turquía y que teme que al regresar al Galatasaray se pierda por completo el contacto con ellas. Un nuevo episodio en un conflicto que lejos parece estar de terminar.