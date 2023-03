Mauro Icardi vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que se hayan difundido rumores de reconciliación con Wanda Nara. En conversación con Juan Etchegoyen, Candela Lecce, la influencer que solía hablar con Icardi, lo acusó de hostigarla y ejercer violencia psicológica.

Hace un par de meses recrudeció la noticia de que Mauro Icardi estaba saliendo con una joven argentina, pero la novedad no pasó a mayores. Sin embargo, Candela se cansó de que sus seguidores la acusaran de querer hacerse famosa a costa del jugador de futbol y expuso a la ex pareja de Wanda Nara.

“Desde aquella vez que salí a hablar estoy viviendo una situación triste, fea, hay un hostigamiento conmigo que no sé si es funcional al show o qué", comenzó la influencer.

“Su modus operandi es escribir, después borrar, bloquear, desbloquear. Aparece y desaparece. Y esta vez dije no, siempre queda bien parado y quiero contar el lado b, me callé hasta ahora pero no me está gustando para nada", continuó. Candela reiteró que Mauro se victimiza detrás de sus escándalos mediáticos y parece usarla para pasar el rato sin tener en consideración sus sentimientos.

Según la influencer, Mauro Icardi buscaba tener un beneficio mediático a través de las conversaciones que mantenía con ella. Incluso, en muchos de los casos, el jugador hablaba sobre Wanda. "Me decía frases tipo ´esto es para los medios, me tenés que entender, ahora estoy en un momento difícil´ millones de mensajes así de su parte, es una violencia psicológica la que ejerce contra mí”.

La razón por la que Candela hizo públicos los chats con Mauro Icardi

Candela Lecce le explicó a Juan Etchegoyen que lo único que desea es que Mauro Icardi desaparezca de su vida y que dejen de acusarla con querer fama. La influencer decidió hablar para dejar de encubrir los comportamientos del esposo de Wanda Nara para poder tener "Paz y tranquilidad".

