Como si se tratara de un juego o de una estrategia de marketing para hacer visible su imagen y que todos hablen de ellos, Mauro Icardi envió un fuerte e irónico mensaje desde su cuenta de Instagram, dirigido a toda la prensa que escribe sobre él y su esposa, Wanda Nara.

Rumbo a Ibiza, muy juntos y al parecer, más enamorados que nunca, Mauro Icardi compartió una foto de él y Wanda Nara, muy pegaditos en la sala de espera, a punto de abordar el avión para ir rumbo a Ibiza. Junto a la foto, un gif que está a carcajadas. Una clara provocación e ironía para la prensa.

Mauro Icardi se ríe de la prensa mundial y saca todo su arsenal: “Les mando un beso”.

En su segundo posteo, Icardi compartió la tapa de un portal en Francia que habla de este viaje a Europa y de las razones por las cuales no estuvo en los entrenamientos del PSG, al parecer, según el medio, por razones personales. Esto enfureció al futbolista y respondió con todo su arsenal.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de NO convocatoria fue solamente técnica. No me asusté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO, y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cual me pagan”, empezó el posteo del jugador del PSG.

“Lo que no voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad”, siguió Mauro Icardi.

Son los mismos que cuando se les pone un micrófono y se les prende la cámara o el grabador, dicen que no quieren dar explicaciones, que de uno u otro tema no hablan, pero luego apuntan contra los medios por distorsionar, y según ellos, no informarse de la realidad.

Sobre su viaje a Ibiza con Wanda Nara, luego de que saliera de ella misma que estaba “organizando el divorncio de Mauro Icardi” y que se escuchara que le quedan solo dos años en el PGS, pero que lo dejan en la banca, pese a que las grandes figuras no juegan, el famoso finalizó su contundente descargo.

“Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere, eligiendo su propio destino. “Les mando un beso. M.I”, firmó Mauro.

El juego de Mauro Icardi y Wanda Nara

Desde el día que Wanda Nara aterrizó en Buenos Aires para grabar las promociones de Quién es la Máscara?, de Telefe, la cuenta de Instagram de Mauro Icardi había empezado a hacer movimientos claves que logicamente hacen ruido, cómo es la eliminación de las fotos juntos, luego de días de no hacer interacción en las redes con Wanda Nara. Patrón similar al que ocurrió en la anterior visita de la empresaria para promocionar su marca de maquillaje.

De manera sospecho se filtra el audio entre Wanda Nara y su empleada Carmen, donde se habla y se hace referencia, en varias oportunidades, al divorcio con Mauro Icardi. Sobre este tema, Wanda Nara se negó a hablar y decirle a la presa esa verdad que hoy Mauro pide que se investigue.

A horas de haber llegado a París, Wanda Nara sube una foto en la que presume su anillo de bodas y ahora, Mauro Icardi vuelve a poner en su foto de perfil de Instagram, una imagen con su esposa y van rumbo a Ibiza muy enamorados.

Recordemos qeu Agustín Longueira, el guardaespaldas de Wanda Nara, dijo tener pruebas de que él no miente y que tuvo sexo con la esposa de Mauro Icardi. Cuándo ella quiso, las veces que así lo deseo y dónde ella dispuso. También sumó, que la idea de Wanda y Mauro, es que hablen, bien o mal, pero que se hable de ellos en los medios.