Wanda Nara rompió el silencio sobre la separación de Mauro Icardi: "Una traición más"

La tercera temporada del Wandagate tiene a todo el público pendiente de los movimientos y las declaraciones de Wanda Nara, Mauro Icardi y todo su entorno. La empresaria se fue del país para reencontrarse con su familia y fue interceptada por periodistas en Ezeiza.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Wanda Nara no quiso dar muchas declaraciones. Sin embargo, la modelo dejó en claro que cuando tenga que decir algo en particular se va a comunicar como lo hizo siempre. Con respecto a su vínculo con Mauro Icardi se mostró evasiva y ante la pregunta de si está enamorada respondió: "Después hablamos de eso".

Wanda aseguró que durante estos cuatro días que estuvo en Argentina trabajó mucho y que no escuchó los audios que salieron a la luz. "Me voy a reencontrar con mi familia", expresó la modelo. Cuando los periodistas le mencionaron que reapareció el guardaespaldas, Nara ironizó: "Muchos personajes aparecieron".

Como si eso fuera poco, la modelo reveló que está en constante comunicación con Mauro Icardi y que su familia no se sorprende de nada de lo que ella haga porque la conocen más que nadie.

Wanda Nara habló del escándalo con Carmen, su empleada

"Me duele mucho lo que dicen y sobre todo con ella que tenía una relación muy linda, casi familiar y me sorprende muchísimo, pero bueno...es una traición más y ya", sentenció Wanda Nara con respecto a lo que se dice en los medios sobre el problema con Carmen, su empleada doméstica.

"Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones. Tampoco soy yo la que se encarga de todos los empleados. Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver y automáticamente se le sacó el pasaje", aclaró la modelo.

Wanda explicó detalladamente cómo fue que Carmen llegó a su casa: "Es una señora que trabajó conmigo, después por un motivo personal que no voy a decir dejó de trabjar conmigo. Una amiga de ella me mandó una foto de ella que es esa que circula donde se la ve accidentada y me dijo que la única que la podía ayudar era yo y simplemente le compré un pasaje porque ella me decía que no tenía familia, que no tenía a nadie en el país, le mandé un pasaje, la traté de ayudar para que estuviera bien. Le gustan mucho los animales y está en mi casa de campo como ella quería. Es una señora grande, ella quería mucho a mis hijos y a mi".

Con respecto al pago de sus servicios y la supuesta falta de alimentos, la empresaria confirmó: "Ella tenía gastos de 600 euros por mes de alimentos para una sola persona que se pagaban con una tarjeta de crédito, ella los gastaba en lo que quería. Eran sus gastos personales, el pago era aparte".