Revelaron que Mauro Icardi tuvo un "ataque de celos" tras ver a Wanda Nara con Sebastián Yatra

Mauro Icardi habría estallado en celos al ver a Wanda Nara junto a Sebastián Yatra en su viaje a Río de Janeiro. La dupla congenió de lo más bien y esto habría encendido las alertas del futbolista.

“Este fin de semana, todos vimos en las redes la buena onda de Sebastian Yatra con Wanda Nara. Me contaron algo de esto en relación a Icardi”, comenzó el periodista Juan Etchegoyen, quien reveló la reacción que tuvo el deportista al ver este acercamiento.

“Icardi habría llamado a Wanda preguntándole por su vínculo con el colombiano, me decían que cuando vio la foto que subieron a Instagram estalló de furia: 'Por qué se fue a Brasil si este finde era mi cumpleaños'”, siguió el periodista.

Para cerrar, Etchegoyen remarcó: “Recordemos que no es la primera vez que nos enteramos de una versión así. Con L-Gante hasta fue peor, a mí me mostraron capturas de pantalla donde Icardi se refería aparentemente a Elián de manera despectiva. Él no supera que su relación con Wanda ya fue. Ahora le tocó a Yatra pero acuérdense que siempre que a Wanda se la ve cerca de algún hombre siempre aparece Icardi”.

El mensaje de Wanda Nara para Mauro Icardi

Mientras Wanda Nara disfruta de Brasil, Mauro Icardi celebró su cumpleaños en Europa junto a sus hijas Isabella y Francesca.

Días atrás, se especuló con que la empresaria y el futbolista estarían juntos de nuevo pero el frío mensaje de Wanda para Icardi en su cumple, echó por tierra cualquier especulación.

"Que Dios siempre te dé salud, todo lo demás tenés en cantidad. ¡Feliz cumpleaños. Disfruta con lo mejor que te di en mi vida", escribió Wanda en su cuenta de Instagram donde compartió una foto con su ex.

