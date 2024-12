Susana Giménez, la diva indiscutida de la televisión argentina, siempre ha sabido cómo sorprende y emocionar con sus ocurrencias y reflexiones. Con su particular estilo, se ha convertido en un icono que no sólo brilla en los escenarios, sino que también en las reuniones familiares y festejos. En esta Navidad, recordamos algunas de sus frases más memorables que, entre risas y espontaneidad, pueden inspirar o divertir durante la fiestas.

Las mejores 4 frases de Susana Giménez

Susana Giménez, la gran diva argentina, ha dejado un legado imborrable tanto en la televisión como en la memoria de su país. Espontánea, directa y con una vida llena de momentos icónicos, estas son algunas de las frases que mejor la definen.

“La gente me va a recordar siempre brutal. Van a hablar de mí como una mujer libre, un personaje que tuvo una vida fantástica. Cuando me muera voy a ser un mito total”. Con esta frase, Susana expresó su visión cómo será recordada. Siempre segura de su impacto, la diva dejó claro que su autenticidad y carisma la inmortalizaran en la cultura popular.

Susana Giménez

“Cuando no hago el programa o no estoy en producciones de fotos, estoy hecha una zaparrastrosa todo el día. Estoy siempre así, en calzas y zapatillas”. Detrás de la figura glamorosa que siempre muestra en la televisión, Susana admitió ser una persona relajada en su vida cotidiana, disfrutando de la comodidad en casa.

“No sé si casarme con Roviralta fue uno de mis grandes errores, pero sí el más caro. Y caí como una pelotuda, todavía no sé cómo le dije que sí”. La sinceridad de Susana respecto a su relación con Huberto Roviralta es una muestra de su franqueza. Con humor y autocritica, habló de los episodios más mediáticos de su vida.

Susana Giménez

“Siempre gané mucha guita. Me gusta la guita. Soy muy materialista, me encanta ganar guita para gastarla. Guardo un poco para retirarme bien y el resto lo uso para vivir como me gusta: muy bien”. Esta frase refleja su carácter desinhibido y su amor por disfrutar de la vida al máximo, sin complejos y con la honestidad que siempre lo caracterizó.

A lo largo de sus más de cinco décadas de carrera, Susana Giménez se consolidó como un icono del espectáculo argentino, con frases que resonaron tanto por su humor como por su autenticidad.

N.L