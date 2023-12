Daniela Celis confirmó a fines de agosto que estaba en la dulce espera de dos bebés junto a Thiago Medina. Los rumores de su embarazo ya eran cada vez más fuertes y finalmente la ex Gran Hermano dio la noticia que todos sus fans estaban esperando escuchar de su boca.

Las mejores fotos del embarazo de Daniela Celis

Con fecha probable de parto para febrero, Daniela Celis se prepara con todo para convertirse en madre primeriza. Durante estos casi nueve meses, la ex hermanita se sacó muchas fotos y protagonizó varias producciones, entre ellas, para Caras.

Daniela Celis.

Daniela Celis.

Daniela Celis.

A las catorce semanas de embarazo, Daniela Celis hizo su primera producción de fotos de la mano de Caras. "Cuando me enteré se me paró el mundo. Las lágrimas se me empezaron a caer solas, muchas. Cuando supe que eran dos directamente me enamoré", contó en exclusiva.

Daniela Celis.

Daniela Celis.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Daniela Celis también sonrió a cámara en otra ocasión junto a Thiago Medina, a quien conoció en su paso por Gran Hermano y se volvieron inseparables.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron el nombre de sus gemelas de una manera muy especial: en un evento donde también conocieron el sexo de sus hijas frente a sus seres queridos.

Daniela Celis visitó a Julieta Poggio.

Daniela Celis está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y deja registro de cada instante para que quede como recuerdo de su dulce espera.