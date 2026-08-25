Las mejores fotos y looks de los desfiles que inauguraron la BAFWEEK

BAFWEEK inauguró su edición aniversario por sus 25 años con una jornada que reunió moda, diseño y celebrities. Dos marcas nacionales fueron las encargadas de exponer sus colecciones y enseñar las tendencias que se harán presentes en primavera verano.

BAFWEEK 2026: los desfiles que dieron inicio a la Semana de la Moda

La Semana de la Moda de Buenos Aires comenzó con una jornada a puro diseño, tendencias y figuras del espectáculo. En el marco de sus 25 años, BAFWEEK presentó las primeras colecciones de la temporada Primavera-Verano 2026/2027 en La Rural, con Lulú Martins y Kosiuko como protagonistas de la apertura.

La moda argentina volvió a tener su gran encuentro con el inicio de BAFWEEK, la plataforma que desde hace un cuarto de siglo reúne a diseñadores, marcas, modelos, celebrities y referentes de la industria. En esta edición aniversario, la propuesta desembarcó nuevamente en La Rural, con el Pabellón 8 como uno de los grandes escenarios de la semana y una agenda que reúne a 16 marcas y diseñadores.

Así fue el primer desfile del BAFWEEK

Un verano inspirado en un cuento japonés: así fue el primer desfile del BAFWEEK

La primera jornada contó con dos firmas que inauguraron la semana oficial con propuestas completamente diferentes, pero un mismo objetivo: presentar nuevas miradas sobre la moda argentina y anticipar algunas de las tendencias que llegarán con la próxima temporada. Lulú Martins presentó “Sueño de una noche de verano”, su colección Primavera-Verano 2026 creada especialmente para esta edición de los 25 años de BAFWEEK.

El desfile que abrió el BAFWEEK

La campaña tomó como punto de partida El Puente de Tanabata, un cuento tradicional japonés que narra la historia de dos estrellas, Vega y Altair, que permanecen separadas durante todo el año y solamente pueden reencontrarse una noche, gracias a un puente formado por aves.

Como un cuento tradicional japonés: el primer desfile en presentarse en el evento BAFWEEK

Ese universo fantástico también se trasladó a la puesta en escena. La dirección de arte de Melanie Antón creó un escenario inspirado en la naturaleza y el imaginario del relato, con montañas pintadas a mano sobre MDF, marionetas de pájaros en movimiento y modelos que llevaron mariposas mecánicas de papel, construyendo una atmósfera entre onírica y teatral.

La colección también tuvo un fuerte componente artesanal y artístico ya que la firma que cuenta con 17 años de trayectoria y desarrolla su producción íntegramente en la industria nacional, trabajó las estampas y composiciones a partir de diferentes técnicas, entre ellas acuarela, gouache, lápices de color, tinta y herramientas digitales.

Además, el desfile reunió a distintas figuras vinculadas al mundo de la moda y el espectáculo. Entre las invitadas estuvieron Brenda Gandini, Paquita Romano, Online Mami, Milagros Schmoll y Dalia F Walker, quienes acompañaron a la diseñadora en el comienzo de esta nueva edición de BAFWEEK.

Brenda Gandini

Milagros Schmoll

Maki Giménez y Online mami

El espíritu de Saint-Tropez llevado a la pasarela: así fue el segundo desfile del BAFWEEK

Más tarde, el protagonismo pasó a Kosiuko que, ante unas 600 personas, presentó Dame Fuego, el primer capítulo de su colección Primavera-Verano 2027. La marca encontró inspiración en La Riviera francesa, Saint-Tropez y la estética náutica de Le Club KSK, construyendo una propuesta que combina glamour, sensualidad y una actitud descontracturada.

Así fue el segundo desfile del BAFWEEK

El concepto se apoyó en el llamado Messy Chic, una estética que busca transmitir una elegancia relajada, como si las prendas sofisticadas se llevaran de una manera espontánea y sin esfuerzo. En la pasarela, esta idea convivió con algunos de los códigos más reconocibles de la firma.

Pasarela imponente y luces azules: el segundo desfile del BAFWEEK

La paleta estuvo dominada por los tonos rojo, blanco y azul, que reforzaron la inspiración náutica y el espíritu de verano europeo. Entre las piezas destacadas aparecieron chaquetas y bombers de cuero bubble como también diferentes siluetas de denim, como los clásicos bootcut y cigarettes.

Nicole Neumann

El denim volvió a ocupar un lugar central, acompañado por uno de sus sellos distintivos: las intervenciones artesanales con cristales facetados, que aportaron brillo y una cuota de maximalismo a diferentes prendas. La colección también reafirma una de las grandes tendencias que atraviesan la temporada: la mezcla entre prendas urbanas, denim, cuero y detalles de lujo, una combinación que permite llevar una estética sofisticada sin resignar una actitud relajada.

Mery del Cerro

Como ocurre en cada edición de BAFWEEK, los desfiles también se convirtieron en una verdadera vidriera de moda fuera de la pasarela. Para acompañar la presentación de esta empresa textil argentina estuvieron Zaira Nara, Nicole Neumann, Catherine Fulop, Claudia Fontán, Lola Latorre, Lizardo Ponce, Mery del Cerro, Lola Abraldes, Anto Podestá y Taína Gravier, entre otras figuras.

Catherine Fulop y Claudia Fontán

Lizardo Ponce

Lola Latorre

Taína Gravier

Con esta primera jornada, BAFWEEK puso en marcha su edición aniversario, que promete reunir durante toda la semana las principales propuestas del diseño argentino para la próxima temporada. La celebración de sus 25 años suma además nuevos formatos y espacios en La Rural, consolidando a la semana de la moda como uno de los grandes acontecimientos de la industria nacional.