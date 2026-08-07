Abrigo, catsuit y moon boots: el look winter glam de Mery del Cerro para sus vacaciones en la Patagonia

Mery del Cerro vacaciona en la Patagonia tras meses intensos de trabajo. Mediante su red social, la artista revolucionó a sus seguidores con un look winter glam que incluye las prendas más deseadas de la temporada y el calzado estrella de los destinos nevados.

La apuesta fashionista de Mery del Cerro que combina lujo y comodidad

Mery del Cerro volvió a convertirse en una referente de estilo con un outfit que no pasó desapercibido durante su escapada a Villa La Angostura, Neuquén. Rodeada de bosques, nieve y paisajes patagónicos, la modelo posó al aire libre con un estilismo que combina lujo, glamour y comodidad, tres conceptos que dominan la moda de invierno 2026.

"Con el look más incre", escribió junto al posteo que muestra en detalle su look winter glam. A simple vista, se puede apreciar que apostó por una combinación monocromática en tonos arena y nude, una de las gamas más elegidas por las fashionistas durante la temporada fría. La propuesta se destacó por reunir tres de las piezas más codiciadas del momento: un tapado de piel sintética de pelo largo, un catsuit tejido y las infaltables moon boots.

Mery del Cerro

La pieza que acaparó todas las miradas fue el tapado largo de piel sintética en color beige. De silueta oversize, hombros relajados y cuello XL, el ítem aportó volumen y sofisticación al conjunto. Cabe destacar que este tipo de abrigo, que se consolidó como uno de los grandes imprescindibles del invierno gracias a su capacidad para elevar cualquier look, se encuentra inspirado en el glamour de los años 70. En la actualidad, está reinterpretado con materiales cruelty free y es el más elegido en pasarelas y guardarropas de celebridades e influencers.

Además de brindar abrigo, este diseño aporta textura y dimensión, transformándose en la pieza protagonista de cualquier estilismo. Debajo, Mery del Cerro lució un catsuit de tejido acanalado en el mismo tono, confeccionado en un material elástico tipo morley que se adapta al cuerpo. El diseño, de mangas largas y cierre frontal con medio cierre, combinó funcionalidad con una estética minimalista.

Lejos de ser una prenda exclusiva para el deporte, el catsuit evolucionó hasta convertirse en uno de los básicos más versátiles del guardarropa contemporáneo. En clave athleisure, puede llevarse tanto para un paseo en la montaña como para un look urbano, especialmente cuando se combina con prendas de gran volumen, como en este caso.

El look de Mery del Cerro se destacó por llevar un tono neutro que permitió continuidad visual y estilizó su silueta, uno de los recursos más utilizados en los estilismos monocromáticos. Otro de los grandes aciertos fueron las moon boots blancas, el calzado que recuperó protagonismo durante los meses fríos.

Con su diseño acolchado, suela robusta y caña alta, estas botas se convirtieron en un auténtico objeto de deseo dentro del universo fashionista. Esto se debe a que ofrece aislamiento térmico, comodidad para caminar sobre la nieve y una impronta moderna y relajada que encaja a la perfección con la estética alpina de lujo.

Mery del Cerro

Mery del Cerro mostró su accesorio imprescindible en el Sur argentino

Como accesorio, Mery del Cerro eligió un gorro de lana tejido en color gris grafito, un clásico infalible de los destinos invernales. El complemento no solo sumó protección frente a las bajas temperaturas, sino que también aportó un leve contraste cromático dentro de una paleta dominada por los tonos neutros.

Mery del Cerro

Con el cabello suelto en ondas suaves y un maquillaje natural, la top model dejó que el protagonismo quedara completamente en las prendas y su calzado. De esta manera, el look winter glam de Mery del Cerro para sus vacaciones en la Patagonia, que incluyó un abrigo de piel sintética, un catsuit ceñido al cuerpo y un par de moon boots, llamó la atención en redes sociales y cosechó una lluvia de "likes" en cuestión de minutos.