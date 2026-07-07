Todas las fotos de Nicole Neumann en París: beauty care en el avión, paseo con su hijo Cruz y desfile de alta costura

Nicole Neumann compartió un álbum con los mejores momentos de su llegada a París. Desde su rutina de belleza durante el vuelo hasta un paseo con su hijo Cruz Urcera, un encuentro con amigos y su asistencia a un exclusivo desfile de alta costura, la top model documentó cada instante de su viaje y cautivó a sus seguidores.

Así fueron las "primeras 24 horas" de Nicole Neumann en París

En su publicación más reciente, Nicole Neumann dejó ver su viaje a París y mostró cómo transcurrieron sus primeras 24 horas en una de las ciudades más importantes del mundo de la moda. A través de una serie de imágenes, la modelo compartió desde su rutina de cuidado de la piel durante el vuelo hasta sus paseos por la capital francesa acompañada de su hijo Cruz, fruto de su amor con Manu Urcera.

Nicole Neumann en París

Antes de aterrizar, Nicole Neumann se dedicó un momento para tener su rostro radiante. Desde el asiento del avión publicó una selfie en la que se la vio luciendo unos eye patches o pads para ojeras, un tratamiento hidratante muy utilizado antes de eventos importantes y viajes de larga distancia para desinflamar la zona de los ojos, aportar luminosidad y combatir los signos de cansancio.

El viaje de Nicole Neumann a París

Con un sweater tejido en color crudo, el cabello suelto y su piel natural, la modelo dejó ver su costado más relajado mientras se preparaba para una intensa agenda en la capital francesa. Luego, ya instalada en París, Nicole Neumann aprovechó el buen clima para recorrer distintos rincones de la ciudad con un outfit casual compuesto por una musculosa de encaje en color visón y un short blanco con lunares negros. Su atuendo se completó con una cartera blanca de cuero, gafas de sol rectangulares y el cabello suelto, logrando una estética fresca y chic.

El viaje de Nicole Neumann a París junto a su hijo Cruz Urcera

En el posteo, Nicole Neumann también mostró que se reunió con amigos que viven allí, con quienes compartió un almuerzo al aire libre, y dio varios paseos junto a su hijo menor, Cruz Urcera. En una de las imágenes se la pudo ver empujando el cochecito del pequeño mientras caminaba entre jardines repletos de flores y edificios de arquitectura clásica parisina. En otras, el pequeño se encuentra a upa y abrazado a ella mientas la empresaria cosmética posa con gafas de sol y looks veraniegos.

El look satén champagne de Nicole Neumann para un desfile de alta costura

Uno de los momentos más destacados de sus primeras horas en París fue su presencia en un exclusivo desfile de alta costura, donde Nicole Neumann volvió a demostrar por qué es considerada una referente de estilo. Para la ocasión, la conductora eligió un sofisticado vestido lencero confeccionado en satén color champagne, una de las telas más elegantes y atemporales de la temporada.

El diseño, de largo mini, se destaca por su escote redondeado en el frente y una impactante espalda completamente descubierta con caída fluida, un detalle que aportó sensualidad sin perder sofisticación. La modelo acompañó la prenda con sandalias blancas de tiras finas con taco alto y una cartera blanca de cuero con una llamativa cadena metálica plateada, un accesorio que elevó aún más el estilismo.

El look de satén champagne de Nicole Neumann para un desfile de alta costura

Como complemento, Nicole Neumann llevó el cabello recogido en una cola de caballo baja y bien pulida, dejando todo el protagonismo al vestido y a la espalda descubierta. En cuanto al maquillaje, optó por una propuesta elegante de piel luminosa y labios en tonos nude. Con esta apuesta, confirmó que el vestido lencero de satén continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la moda internacional.

Cabe mencionar que la pieza se encuentra inspirada en la estética slip dress de los años 90 y que en la actualidad supo consolidarse como una de las opciones favoritas para eventos de alta costura gracias a su elegancia descontracturada y su capacidad para adaptarse tanto a looks de día como de noche. De esta manera, las fotos de Nicole Neumann en París mostraron su beauty care en el avión, su paseo con su hijo Cruz y desfile de alta costura al que asistió con un impactante vestido de satén color shampagne.