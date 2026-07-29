Los mejores diseños del desfile de Elie Saab

El genial libanés Elie Saab, líder en la alta costura con sus siluetas refinadas y detalles suntuosos, presentó su nueva colección en París bajo el concepto "The Ball of Untamed Dreams". Llamado también "ES", convirtió la pasarela del Teatro de Chaillot en un baile de máscaras surrealistas.

Elie Saab presentó su nueva colección en la Semana de la Alta Costura de París

Siluetas escultóricas, encajes negros, terciopelo en tono vino tinto, plumas y bordados florales marcaron su propuesta, con modelos que sumaron misterio gracias a antifaces de encaje. El diseñador, de 62 años, que divide sus talleres de costura entre París y Beirut, volvió a sorprender con su ingenio creativo.