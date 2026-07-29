miércoles 29 de julio del 2026
En vivo
MODA Hoy 21:00

Los mejores diseños del desfile de Elie Saab

El diseñador libanés presentó en la Semana de la Alta Costura de París su colección "The Ball of Untamed Dreams"

Elie Saab presentó su nueva colección en la Semana de la Alta Costura de París
Elie Saab presentó su nueva colección en la Semana de la Alta Costura de París | Caras

El genial libanés Elie Saab, líder en la alta costura con sus siluetas refinadas y detalles suntuosos, presentó su nueva colección en París bajo el concepto "The Ball of Untamed Dreams". Llamado también "ES", convirtió la pasarela del Teatro de Chaillot en un baile de máscaras surrealistas.

Elie Saab presentó su nueva colección en la Semana de la Alta Costura de París
Elie Saab presentó su nueva colección en la Semana de la Alta Costura de París

Siluetas escultóricas, encajes negros, terciopelo en tono vino tinto, plumas y bordados florales marcaron su propuesta, con modelos que sumaron misterio gracias a antifaces de encaje. El diseñador, de 62 años, que divide sus talleres de costura entre París y Beirut, volvió a sorprender con su ingenio creativo.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en