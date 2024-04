Los mejores y peores looks del cumpleaños número 50 de Juliana Awada

Juliana Awada celebró sus 50 años con una gran fiesta en la quinta privada "Los Abrojos", ubicada en Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el cual es conocido como el "lugar en el mundo" de Mauricio Macri. Tanto el ex Presidente como la empresaria frecuentan este lugar para pasar los fines de semana.

La celebración reunió a 200 invitados y se llevó a cabo en el jardín de la residencia. El evento estuvo lleno de sorpresas, destacando la participación de un renombrado DJ. En cuanto a la ambientación, Juliana optó por utilizar faroles chinos, agregando un toque de estilo hippie chic que realzó la importancia de esta gran celebración en su vida.

El cumpleaños de Juliana Awada fue celebrado de manera muy íntima y contó con la presencia de varios invitados, incluyendo las amigas de toda la vida de la empresaria y también su cuñada, Yanina Solnicki, esposa de Daniel Awada.

Los mejores y peores look del cumpleaños número 50 de Juliana Awada

La empresaria siempre causa impacto con su elección de atuendos, y su cumpleaños número 50 no fue la excepción. La ex Primera Dama de la Nación optó por un look súper atractivo que la mostró de una manera diferente, luciendo una minifalda que resaltaba sus increíbles piernas.

JULIANA AWADA CON FACUNDO GARAYALDE

Juliana Awada tuvo grandes invitados en su exclusiva fiesta; primero estuvieron sus amigas de toda la vida como Dolores Cardona, Andrea Tucu Martínez, Azul García Uriburu, Julieta Spina, entre otros. También formaron parte del festejo el estilista Marcelo High, Carolina Stanley y la maquilladora Estefanía Novillo.

FACUNDO GARAYALDE y Eduardo Cohen

Andrea Tucu Martínez

Marcelo High, Carolina Stanley, Estefanía novillo, Julieta Spina, Juliana Awada y Carola del Bianco

Andrea Tucu Martínez, Azul y Marcos

Sin dudas, el cumpleaños de Juliana Awada fue una auténtica alfombra roja en la que sus invitados disfrutaron de una gran velada junto a la empresaria en este importante momento de su vida.

