La publicación del supuesto diagnóstico de Wanda Nara tras su internación de urgencia en el Sanatorio los Arcos sigue generando efectos colaterales entre las celebridades del país. En este caso, los dichos del recorrido periodista, Jorge Lanta, fueron repudiados por Estefi Berardi y su archienemiga, Meloy Luz aprovechó para darle con un caño directo al hueso.

Quienes conocen el historial entre Melody Luz y Estefi Berardi, saben que no se pueden ni ver. La bailarina le clavó la cruz a la exangelita y ahora salió con los tacos de punta de forma letal con una frase lapidaria.

Melody Luz atacó a Estefi Berardi en su intento de defender la privacidad de Wanda Nara: “Es tan hueca”.

“¡Un límite te pido! Me parece monstruoso revelar la enfermedad de alguien que no autorizó a contarlo. Ni siquiera sabemos si quiere hacerlo. Tal vez aún ni lo procesó. Que sea figura pública no da derecho a invadir así su privacidad con algo tan delicado como la salud”, reprochó Berardi en Twitter.

Melody Luz, a solo días de tener a su primer hijo, hizo una captura del tuit de la exangelita y le respondió con fuerza: “Ja, ja, ja. ¿Se está hablando a su reflejo esta ridícula o qué?”, expresó la bailarina.

“Es tan tan hueca que reclama lo que ella misma hace”, remató Melody Luz con su posteo letal sin etiquetar a Estefi Berardi.

El posteo de Estefi Berardi que enojó a Meloy Luz

Luego de que Jorge Lanata haya publicado, según él, que "Wanda Nara tiene Leucemia", la exangelita compartió el video donde el periodista daba la información y seguida de él compartió un pantallazo de su tuit, posteo, el cual respondió Melody.

Con la publicación de Estefi Berardi cuenta de twitter, varios fans salieron al cruce para apoyar a Melody Luz, y le decía a la exangelita que ella había filtrado el embarazo de bailarina con Alex Caniggia. Ante esto, Berardi se defendió: “Nunca comenté eso”.

