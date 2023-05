Una nueva pelea entre Estefanía Berardi y Yanina Latorre toma fuerza en las redes sociales. La guerra fría que hay en LAM entre las dos panelistas derrapó y ahora no hay quien controle el caudal de ataques entre ambas, arremetidas a las que también se sumó Ángel de Brito.

“Deja de molestar a la gente que labura. Querés que te enumere tus barbaridades, tus mentiras y todo lo que me hiciste? Como no sabes laburar ahora te victimizas. Esto no es lo que vos estás acostumbrada. ¡Mentirosa!”, respondió con fuerza Yanina Latorre al Tuit de Estefanía Berardi que más que una agradecimiento a Ángel de Brito, parece una renuncia.

Yanina Latorre y Ángel de Brito.

“Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes”, respondió Berardi a un archivo que De Brito sacó en su contra.

“Los retuits y me gusta de Estefanía Berardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad LAM”, escribió Ángel de Brito con las capturas como soporte, tal cual como lo hizo cuando Ana Rosenfeld se fue de LAM.

Tuit.

Yanina Latorre sin piedad contra Estefanía Berardi

Este viernes en LAM las angelistas se dijeron de todo luego de que ambas llevarán el mismo tema al piso, en este caso de la salud de Jorge Rial.

Berardi tenía la voz del canal C5N y Yanina Latorre la de Jorge Rial. Ambas no se pudieron poner de acuerdo entre desmentida y chicanas, la experimentada panelista se lanzó verbalmente con Berardi por no dejarla terminar su información y ningunear sus datos.

“Ay, pobre. Me das pena. Pobrecita, me das pena… Dejá de decir pavadas. Acá se labura y vos no. Abrió la boca de llena. Pobre piba. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal”, mandó el palito Yanina Latorre contra Estefanía Berardi.

