Melody Luz confirmó el engaño a Alex Caniggia con una persona de "El hotel de los famosos"

"El hotel de los famosos" está en su recta final y los escándalos siguen estando a la hora del día sobre todo en cuanto al vínculo de Melody Luz y Alex Caniggia.

En medio de las versiones de separación, ahora la bailarina rompió en llanto al hacer una confesión que parece haber puesto punto final a al relación con el hijo de Mariana Nannis.

El escándalo entre la parejita se produjo con el reingreso de Majo Martino, quien le contó a Alex que Melody había estado a los besos con el cocinero Santiago del Azar.

Fue en ese momento que se produjo una tensa charla entre Caniggia y la bailarina. "Ahora ya está", le dijo él muy enojado. Rota y con lágrimas en sus ojos, Melody aseguró que quería irse del 'reality'. "No quiero vivir con vos y no tenerte", le dijo.

"Si tenemos que convivir sin tener que estar juntos, no me interesa quedarme", siguió la joven con la idea de que Alex la perdonara.

Alex Caniggia y Melody luz: ¿En qué quedó su relación?

Luego de la insistencia de la bailarina y contra todo pronóstico, Alex Caniggia decidió perdonarla. "Ya me conocés, soy muy enojón. Rencoroso. Pero si te amo, te amo con todo mi corazón. No me podés hacer eso a mí", le reprochó al tiempo que ella se justificaba de sus errores.

"Yo te perdono, porque te amo. Pero sé justa", dijo finalmente el mediático aunque también se quejó: "Era mejor ahí. Decírmelo y perderme. Yo, con el corazón roto. Puede ser que no lo demuestre. Soy frio. No lloro",