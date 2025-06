Apostando al amor nuevamente de la mano de Santiago del Azar, Melody Luz rompió el silencio y decidió contar por qué se separó de Alex Caniggia. Además, la bailarina revelo si hubo un intercambio de mensajes entre él y la China Suárez.

Qué pasó entre Alex Caniggia y la China Suárez

Luego de que Alex Caniggia confirmara su noviazgo con Ivana Capialbi, Melody Luz se refirió al padre de su hija, Venezia, y al supuesto romance con la China Suárez. Todo comenzó en Infama cuando su conductora, Marcela Tauro, quiso saber sobre un rumor que le llegó acerca de un ida y vuelta entre ellos. “A ver si a vos te llegó esto… Me dicen que él le habría escrito a la China”, consultó la periodista.

Lejos de evitar el tema, Melody Luz reveló: “Chicos, él les escribió a todas…”. Y agregó furiosa sobre su expareja: “A muchas. Hasta a mis amigas, es un asco”. En ese momento, Marcela Tauro insistió con saber si pasó algo entre Alex Caniggia y la China Suárez.

“Me dijeron que ella le dijo: ‘mejorá la ortografía’. ¿Puede ser?”, expresó la presentadora. A lo que la artista contestó: “Seguramente”. Sin embargo, en ningún momento confirmó que tuvieron un romance. Por otro lado, Melody Luz cuestionó el rol de padre de Alex Caniggia y aseguró que fue víctima de sus infidelidades durante la relación.

“Revisando mi celular encontré una captura que me envió una señora que había ido a su programa”, comenzó, haciendo referencia al ciclo “Los desconocidos de siempre”. Y sin dejar de lado los detalles, continuó: “Me dijo: ‘Che, me habló este número, que era el número de él, y me pidió una foto de mis...’”.

Finalmente, Melody Luz aseguró que, en agosto pasado y tras muchas sospechas, logró reunir las pruebas y comprobar que Álex Caniggia le era infiel. “Algo me vibró y dije ‘bueno, voy a ver si sigue haciéndolo’. Claramente, lo estaba haciendo”, recordó sobre el momento en el que revisó el celular del mediático.

Por último, la joven contó que la actual pareja de Álex fue una de sus amantes: “Descubrí una conversación con alguien a la que le decía Nicki, que él le había hablado y había borrado la conversación, pero justo ella le contestó. Y yo digo: ¿quién es Nicki? Nicki es esta chica (Ivana Capialbi), pobre. Creo que le dice Nicki Minaj o algo así“. De esta manera, Melody Luz contó su verdad y reveló si Álex Caniggia y la China Suárez tuvieron un vínculo.