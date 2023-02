Melody Luz defenestró a Estefi Berardi tras sus chats con Fede Bal: “Te juro que la odio”

El escándalo de Fede Bal ha hecho que distintas personas impensadas se metan en la polémica y disparen contra los involucrados, ya sean las ex o amantes de Fede Bal, o enemistades de las tantas mujeres con las que se habló el actor.

Una de las que resultó más víctima de ataques de personas de la farándula fue Estefi Berardi, quien fue descubierta entre los picantes chats que Fede Bal mantenía con mujeres mientras estaba en una relación con Sofía Aldrey. Es que la panelista, que se dedica a descubrir y revelar escándalos, tiene un par de enemistades en la industria, producto de su labor de cazadora de primicias.

Estefi Berardi.

Una de las mujeres que salió a fulminar a Estefi Berardi fue Melody Luz, la pareja de Alex Caniggia, con quien espera un hijo. La panelista y la bailarina habían tenido un fuerte cruce recientemente, cuando Berardi la intimidó para revelar la noticia del embarazo, incluso cuando ni siquiera los padres de Luz estaban al tanto de la noticia.

Por eso, la bailarina disparó contra Berardi y celebró el escándalo que la dejaba mal parada. En su Instagram comenzó: “Mi embarazo no lo sabían ni mis papás, ni mis mejores amigos ni nadie. Solo lo sabían Alex y Charlotte Caniggia. Entonces a una embarazada de dos meses que le dicen ‘no te tenés que estresar’, le llega este tipo de mensaje y ¿qué hacés? Te estresás”.

Melody Luz y Alex Caniggia.

Luego, continuó dando su opinión sobre Estefi. “Ella no me parece para nada respetuosa porque básicamente me está amenazando con contarlo si es que yo no le contesto. Encima me dice ‘si no me contestás, me das a entender que te da igual’. ¿Mi propio embarazo me va a dar igual? ¡Tonta! Es tonta, la odio, te juro”, acotó furiosa.

Sin guardarse nada, Melody se mostró muy enojada con Berardi. “¿Qué haría una persona quizás más inteligente? No le contestaría pero ¿qué hace una embarazada totalmente sensible y con miedo a que los medios se enteren cuando ni mis papás lo sabían? Nadie tiene derecho de contarlo más que yo, por más que yo sea quien sea y mi pareja sea quien sea, tenemos derecho a la intimidad y a contar las cosas tan íntimas cuando a nosotros se nos cante, no cuando este tipo de periodistas de cartón quieran contarlo”, lanzó.

Es por eso que, tras toda esta disputa entre la panelista y la bailarina, Melody no dudó en comunicar en sus redes lo contenta que estaba con las revelaciones que Yanina Latorre dio a conocer en LAM sobre Estefi y Fede Bal. En una serie de historias, la pareja de Alex Caniggia compartió su emoción a través de distintos memes.

Las stories de Melody Luz.

Las stories de Melody Luz.

“JAJAJA, ¿ven que todo vuelve en la vida? Más si sos víbora. Antes de meterte, con otras, incluyéndome, fíjate de tener el cu… limpio, Huecardi”, expresó en sus stories.

H.O