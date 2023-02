La mamá de Tini Stoessel apuntó contra Estefi Berardi: "El tiempo pone a todos en su lugar"

El escándalo de Fede Bal y las numerosas infidelidades a Sofía Aldrey no deja de arrastrar gente al ojo de la tormenta. Muchas mujeres que fueron pareja del actor salieron a hablar de sus experiencias, así como figuras del espectáculo opinaron de la situación.

Una de las personalidades que se metió en la polémica recientemente fue Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, que aprovechó para arremeter contra Estefi Berardi por sus escandalosos chats. Es que la madre de la cantante le viene guardando mucho rencor a la panelista, y finalmente pudo vengarse.

En su cuenta de Twitter, Muzlera escribió: “Un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar”. Aunque no indicó para quién iba dirigido el tweet, el momento en el que lanzó el comunicado coincidió con el pico del escándalo que involucraba a la panelista de Mañanísima.

El mensaje de Mariana Muzlera contra Estefi Berardi.

Yanina Latorre fue quien dio a conocer toda esta información sobre Berardi, y Mariana – íntima amiga de la panelista de LAM – no pudo evitar mostrar su satisfacción al ser descubierta. Es que la mamá de Tini está furiosa con Estefi, desde que esta acusó a la cantante de no querer a los hijos de su actual pareja, Rodrigo De Paul.

“El dato que yo tengo viene del lado de él”, había revelado Berardi en LAM. “Sé que a ella no le interesa compartir con los chiquitos, eso es lo que pasa, no puede llevar a los hijos con Tini y él, a Tini no le interesa compartir con ellos. Me han contado cosas horribles que no puedo ni contar, harían quedar muy mal a Tini”, explicó en su momento.

H.O