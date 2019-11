El emotivo mensaje de Vicuña en medio de la crisis con la China Suárez

View this post on Instagram

Desayuno con mi madre y me cuenta una vez más cómo nací y a qué hora. Me cuenta que me debieron operar a las 3 semanas y que ella y sus amigas cuidaron de mí. Me habla de un niño tímido y mamón. Hoy cumplo 41 años en un Chile que despertó, como yo. Me ubico en ese relato de mi madre y me abrazo. Abrazo ese espíritu de Guerrero que me tiene de pie y que me invita a no temer el futuro. El niño sigue intacto, aprendiendo de la vida y buscando el camino. El niño libre que no le teme a la noche ni al viejo del saco. Ese soy yo, el mismo que hace 41 años entró en escena.