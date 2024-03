Mica Tinelli está en pareja hace varios años con Lisandro López, un jugador de fútbol que jugó en equipos como Boca Juniors y en el Inter de Milán, en Italia, entre otros. Es por eso, que ella lo acompaña en cada paso y lo sigue a donde vaya. Su último destino fue Arabia Saudita, donde actualmente continúa jugando y la hija del “cabezón” le dedicó unas hermosas palabras a su relación.

“Leí o escuché por ahí, que lo contrario al amor, es el miedo. Siempre fui una persona muy miedosa en general, creo que ya lo conté , pero eso ya es algo que trabajo hace tiempo y que pude mejorar... El año pasado, cuando a Licha le llegó la propuesta de venir a jugar a Arabia, lloré una semana entera, sin exagerar, porque sabía todo lo que eso implicaría. No poder acompañarlo 100%, una relación a distancia, viajar casi 30hs para poder vernos, diferentes horarios, rutinas, casi como si fuesen diferentes mundos”, comenzó escribiendo Mica.

Las tiernas palabras de Mica Tinelli

“Todo un poco (o bastante) complicado para una persona como yo, porque sería una mentirosa si digo que no me cuesta, que muchas veces no me siento sola, que no volví a tener más ansiedad y algunas cosas más. Pero entendí, que las mejores cosas siempre están del otro lado del miedo, es decir, que a ese miedo hay que enfrentarlo, atravesarlo. Si fuese por mi cabeza, mi mente (que es la más difícil de controlar porque los pensamientos son como martillazos constantes) quizás hoy no estaría acá , pero mi corazón me dice lo contrario y me hace avanzar y seguir. Así que acá estoy, acá estamos”, redactó.

Cómo reaccionó Maia, la hija de Coti Sorokin al post de Mica Tinelli

La hija de Marcelo cerró su post escribiendo: “Espero que podamos escuchar nuestros corazones, mucho más de lo que a veces escuchamos nuestra mente”. Ante esto, Maia Sorokin, hija de Coti, respondió: “Aguante el amorrrr”.

Mica Tinelli y Licha López

Mica Tinelli también recibió el apoyo de distintos famosos, como Estefi Berardi, que le escribió: “Hermoso Mica”, Zaira Nara que le respondió con emojis de corazones y Pity, la numeróloga, que le comentó: “El amor no tiene tiempos ni distancias… el amor nos salva la vida”. Incluso su padre se sumó a la ola de comentarios, publicando: “Ay, te amo tanto, amor mío. Qué hermoso lo que decís. Amo que siempre escuches tu corazón. Sos puro amor. Y es increíble lo que se aman con Lichi. Nos vemos muy pronto amor de mi vida”.

SDM