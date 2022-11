El rumor sobre el distanciamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves revolucionó el mundo mediático. El motivo la supuesta pelea, se debe a un supuesto romance que la menor de las Nara, tuvo con un ex novio de Chaves. Hace un tiempo, Yanina Latorre reveló en LAM que el hombre en cuestión es el polista Facundo Pieres. Si bien, hasta el momento se desconoce la veracidad del conflicto, quien se pronunció sobre el tema es la tercera integrante del trío de amigas: Mery del Cerro.

Un móvil de Intrusos interceptó a Mery y le preguntó sobre sus amigas y la supuesta pelea. "Muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así" comenzó diciendo la modelo y sobre si es verdad o no, agregó "así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien como siempre".

Incómoda por las preguntas que recibía sobre la relación de sus amigas, Mery sólo respondió que no detallará como está la relación entre Zaira y Paula porque no es un tema que le corresponda. "No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas de privacidad que uno habla con sus amigos" cerró la actriz.

Con la presencia del actor Agustín Sierra, Mery fue contundente y declaró que "estoy harta que me pregunten del tema" porque "son temas de las otras personas".