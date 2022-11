Marcela Klooesterboer y Mery del Cerro son dos actrices fanáticas de la moda. Estuvieron presentes en un desfile y como era un evento de día, ambas eligieron dos ítems de moda súper cancheros, perfectos para incorporara tu guardarropas. Marcela Klooesterboer y Mery del Cerro marcan las tendencias de esta temporada. Aquí te contamos cómo sumarlas a tu look.

Marcela Klooesterboer: El overol o mono

Marcela Klooesterboer

El overol o mono elegido por la actriz es de cuero. Resulta una prenda que es tendencia y muy versátil. Ella eligió combinarlo con unas sandalias negras de tiras finas clásicas, a juego con una cartera dorada. Pero de acuerdo a los accesorios con los que se combine, pueden lograrse diferentes looks.

Este look es perfecto para el día. La actriz eligió este mono de la diseñadora Ale Fittipaldi, directora creativa de dollStore, pero también es ideal para la noche. No se necesita llevar muchos accesorios, y permite solucionar rápidamente tu look. Sin duda el overol es un aliado imprescindible a la hora de vestirse. Es un ítem que permite vestirse bien, con poco tiempo.

Mery del Cero: blazer sin mangas como vestido

Mery del Cerro

El clásico blazer, pero esta vez sin mangas, con un guiño casi como chaleco, estampas abstractas y coloridas, con botas avellana de gamuza abullonadas a la rodilla, combinadas con una cartera del mismo color, fue la elección de Mery del Cerro.

El blazer ''vestido'' es una de las prendas tendencia: elegante, cómodo y clásico, ideal para los eventos nocturnos durante el verano. Queda perfecto con botas altas y también con sandalias.