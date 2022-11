Mica Tinelli decidió borrar parte de su pasado y eligió sacarse los tatuajes de los que se arrepiente.

La hija de Marcelo Tinelli mostró cómo es ese proceso en redes sociales donde desaparecieron algunos de sus diseños. Para todos los que me preguntan, miren lo bien que viene el tema de mis tatuajes, estoy feliz. El hada ya podríamos decir que no está más", dijo sobre el tattoo que decidió borrar de sus brazos.

Mica Tinelli usó el método láser con una máquina que un especialista aplicó sobre la piel sin generar mayores daños. La diseñadora y empresaria está en el país después de pasar una estadía en México a donde acompaña a Licha López en su carrera futbolística.

Mica Tinelli se sacó tatuajes y mostró cómo le quedaron

Cómo es la vida de Mica Tinelli en México

Mica Tinelli también estuvo en el país durante junio y aseguró cómo es la vida en Tijuana, donde reside junto al deportista.

“Me quedo hasta fines de junio, un mes más. Tijuana me cuesta un poco. No estoy para botinera full time. Me llevo re bien y de hecho me hice amiga de todas las argentinas, incluso acá estoy con una”, dijo a su llegada.

“Me hice un grupito lindo, pero dejar todo, todo, me cuesta. Aparte, él ahora está de pretemporada y no tengo nada que hacer. Acá estoy a full con mis cosas”, agregó tiempo atrás sobre la situación que enfrenta con su vida en México y las responsabilidades laborales de su pareja.