Mica Tinelli volvió a la Argentina: "No estoy para botinera"

Hace unos meses, Mica Tinelli emprendía rumbo hacia México para acompañar a su novio, Lisandro López, en su paso por el Xolos, el equipo local en donde fue transferido luego de su paso por Boca Juniors.



Ahora, después de cuatro meses en aquel país, la hija de Marcelo Tinelli decidió volver a Buenos Aires. Luego de pasar unas semanas con su familia, que la visitó en su casa mexicana, Mica dejó sorprendidos a sus seguidores al trasladarse nuevamente a la Argentina.

Pero pese a lo que cualquiera podría pensar, la empresaria volvió al país sólo por un tiempo. “Me quedo hasta fines de junio, un mes más. Tijuana me cuesta un poco. No estoy para botinera full time. Me llevo re bien y de hecho me hice amiga de todas las argentinas, incluso acá estoy con una”, dijo a su llegada.



“Me hice un grupito lindo, pero dejar todo, todo, me cuesta. Aparte, él ahora está de pretemporada y no tengo nada que hacer. Acá estoy a full con mis cosas”, agregó sobre la situación que enfrenta con su vida en México y las responsabilidades laborales de su pareja.

Mica Tinelli contó cómo fue la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: "Se empezaron a distanciar"

Semanas atrás, Mica Tinelli se animó a romper el silencio y hacer por primera vez en su vida un móvil para dar una entrevista. "LAM" fue el programa elegido por la empresaria para charlar de todo un poco. Como era de esperarse, Ángel de Brito le preguntó si la sorprendió la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

"Me sorprendió, sí. En el último tiempo por ahí los veía como un poco más... se comenzaron a distanciar, pero nunca pensé que iban a tomar la decisión de separarse", dijo, confirmando que el desenlace también la tomó por sorpresa a ella.